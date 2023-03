El pedido de Pablo Javkin ante la desesperante situación que vive Rosario

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, pidió "priorizar" la crisis de seguridad que afronta esa ciudad y "poner todos los esfuerzos del país" para resolverla al asegurar que a ese problema "no lo vamos a resolver sin el Estado Nacional".



En ese sentido, afirmó que "se están coordinando acciones con el Gobierno nacional" para combatir a las bandas de narcotraficantes que operan en ese distrito.



"Tenemos que priorizar a Rosario y poner todos los esfuerzos del país. Nosotros padecemos esta situación por una cuestión logística pero se extiende a otros lugares. La reacción del resto del país dependerá de lo que sucederá acá", afirmó Javkin.



El jefe comunal puntualizó que hay "cuestiones urgentes" que atender en Rosario y que las dos prioritarias son "el control de lo que sucede dentro de las cárceles y la presencia de las fuerzas (de seguridad) en la calle".



"Necesitamos una respuesta directa. Es algo que se puede hacer y que no es tan complejo. Hay siete u ocho medidas a tomar. La discusión es quién y por dónde entran las armas y las drogas. No podemos estar débiles frente al narcotráfico y frente a situaciones que hoy pueden resolverse rápido", subrayó.



Javkin contó que estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández dos semanas atrás para darle "un diagnóstico de la situación de la ciudad" y que luego del ataque al supermercado de la familia política del astro futbolístico Lionel Messi, el mandatario "se comunicó inmediatamente" con el intendente.



"Estaba en Salta y desde el helicóptero me habló. Este es un delito federal, se combate con inteligencia criminal penitenciaria. No lo vamos a resolver sin el Estado Nacional. Rosario no fabrica droga, no fabrica armas. Le entran a Rosario. No podemos permitir que en la Argentina no usemos los recursos necesarios para combatir el narcotráfico y su impacto en la violencia urbana", aseguró.



En ese sentido, consideró que es "una gran ventaja" que el Jefe de Gabinete sea el santafesino Agustín Rossi ya que sostuvo que "sabe de lo que estamos hablando" y afirmó que ya se encuentran "coordinando acciones".



Consultado sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran sumarse a combatir el narcotráfico, Pablo Javkin respondió que los militares deberían estar desplegados "en las fronteras para que no entren armas ni drogas" al país.



Además, afirmó que el ataque del jueves al supermercado del suegro de Messi "no fue una cosa de bandas criminales".



"Me juego lo que quieran. Acá hay mugre, mugre de la política y de la policía. A mi no me van a frenar. Estoy convencido que lo del día jueves no es necesariamente atribuido a bandas criminales. Por eso creo que la situación de gravedad es mayor", completó.