Juntos por el Cambio explotó contra el kirchnerismo en el Senado y se cayó la sesión

Una situación bochornosa se vivió este jueves en la Cámara de Senadores, donde una puja de poder entre el oficialismo y la oposición se terminó convirtiendo en una puesta en escena que acabó a los gritos con la posterior salida del recinto todos los senadores opositores. Como consecuencia de ello se cayó el quórum y no se trató ningún tema: ni los que proponía la oposición ni los que incluyó el oficialismo.

El origen del conflicto fue la decisión del oficialismo de ampliar el temario. Además de tratar los acuerdos para completar vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y Córdoba pero el Frente de Todos sumó otros temas como Tolerancia Cero, la Ley Lucio para capacitar al personal del Estado sobre los derechos de la niñez para prevenir casos de abuso y violencia, y la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad, entre otros.

Alfredo Cornejo presentó una moción de orden para que se postergaran esos otros temas hasta el 13 de abril y que hoy se respetara el pedido de sesión especial para designar nuevos jueces en Santa Fe y Córdoba para combatir el narcotráfico. Para la presidenta provisional del Senado, ese cambio en el orden del día requería de mayoría especial de dos tercios porque implicaba una modificación del reglamento.

Desde Juntos por el Cambio y el bloque Unidad Federal aclararon que no hay ninguna modificación del reglamento y acusaron al kirchnerismo de estar atropellando la voluntad de la mayoría. "Este senado tiene últimamente la triste capacidad de chocar la calesita. La vicepresidenta siempre distingue entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Las mayorías y minorías son circunstanciales. Hoy la mayoría circunstancial la mayoría indica que algunos de los temas se traten el 13 de abril. Pero en base a lo que se discutió en labor, como la mayoría y las minorías van y vienen, que se vote la moción de orden", subrayó el senador radical Luis Naidenoff.

En ese sentido, aclaró que no había ningún pedido que se aparte del reglamento sino una moción de orden para que el resto del temario, se postergara hasta una nueva sesión especial para el 13 de abril y que este jueves se discutiera únicamente la designación de magistrados.

Claudia Ledesma insistió en que para que eso fuese posible se necesitaban dos tercios de los votos y Cornejo se levantó de su banca indignado con esa interpretación. "La resolución de la presidencia necesita dos tercios para invalidarse. Por eso necesita dos tercios el cambio de labor. Es la decisión de presidencia. Lo estoy llamando a votación del cuerpo. Lo estoy llamando a votación y necesitan dos terceras partes", le respondió Ledesma a Cornejo en el momento más caliente de la sesión.

"Bueno denúncieme si cree que no tengo las facultades para hacerlo. Se lanza la votación. No me ha pedido la palabra. es una falta de respeto", continuó.

Ente ese escenario, los legisladores de la oposición decidieron levantarse de sus bancas y la sesión se quedó sin quórum. Finalmente no se trató ninguno de los temas que estaban previstos.

En conclusión, se montó una puesta en escena para echarse culpas sobre quién es el culpable de que no haya sesión y una demostración de fuerza sobre quién tiene el control de lo que se trata en la Cámara de Senadores.