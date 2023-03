Con apoyo de peronista sureños, se aprobó un proyecto en contra de mapuches

En una caliente sesión, la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza aprobó este miércoles un proyecto de resolución en el que se afirma que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos y que, a su vez, expresa preocupación por el reconocimiento de tierras del Sur provincial para estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo provincial y tuvo 30 votos positivos, 8 negativos, 6 abstenciones y 4 ausencias. Entre quienes votaron afirmativamente, se encuentran legisladores del Frente de Todos oriundos de San Rafael, que se despegaron del kirchnerismo duro y optaron por seguir otro camino. Esto se debe a que las tierras otorgadas a las comunidades Lof el Sosneado y Lof Suyai Levfv se encuentran en el Sur provincial, lo que generó polémica en dichos pagos.

El proyecto de declaración indica: "Art. 1°. Expresar repudio por el decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes. Art. 2º. Expresar preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven".

También señala en su art. 3° "afirmar con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Germán Gómez, jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja y oriundo de San Rafael, votó a favor. En un tramo de su intervención final argumentó su decisión y sostuvo: "A esta gente hay que darle una solución, pero no esta que se está buscando. Existen otras herramientas, que no tienen que ser estas. Se están utilizando luego de un proceso judicial iniciado que hace tirar por tierra todo esto que empezó el INAI más allá de la discusión que estoy dando. Hay que buscar soluciones sin reconocer que los mapuches no son pueblo originarios, conforme marca la Ley 26.160 de la provincia de Mendoza. Voy a votar de manera positiva al entender que no es el camino ni la vía que debemos seguir para esta problemática".

El jefe bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, votó a favor.

Quienes votaron en contra fueron los peronistas Bruno Ceschín, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Natalia Vicencio, Néstor Marquez, Laura Soto y José Luis Ramón, en representación de Protectora.

Por su parte, Omar Félix, dirigente de peso en San Rafael y precandidato a intendente, dijo ausente, al igual que Jorge Difonso (Unión Popular) y Juan Pablo Gulino (FdT-PJ). Sandra Astudillo (UCR) tampoco estuvo en el recinto, pero tenía pedido de licencia.

En tanto se abstuvieron, Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Verónica Valverde (FdT-PJ), Marisa Garnica (FdT-PJ), Duilio Pezzutti (FdT-PJ), Julio Villafañe (FdT-PJ) y Nilda Escudero (FdT-PJ). Esta última legisladora fue la única peronista del 4to distrito -es decir, San Rafael, Malargue y General Alvear- que no votó a favor.