Una dirigente ultra K volvió a pegarle duro a Alberto Fernández

La economista y ex diputada Fernanda Vallejos cargó contra el presidente Alberto Fernández al que acusó de no poder ganar "ni a las figuritas" y precisó que tiene "el mismo karma de impopularidad" que el titular del PRO, Mauricio Macri.

En declaraciones radiales, la dirigente nacional del espacio Proyecto Económico continuó: "¿Quién quiere llevar a un Presidente sabiendo que va a perder para debilitar al Gobierno en una situación complejísima en materia económica?".

En línea con los cuestionamientos habituales contra el mandatario, Vallejos planteó que el Gobierno debió haber tomado medidas para impedir el golpe de los precios internacionales previo al desarrollo de la guerra y al término de la pandemia.

"Si no se llevaban adelante políticas consistentes para impedir que ese shock de precios internacionales golpeara plenamente en la economía doméstica, íbamos a terminar en esta escalada inflacionaria", caracterizó.

"Alberto Fernández no tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas porque tiene el mismo karma de impopularidad que sufre Macri", indicó respecto a las chances electorales del jefe de Estado de ir por un segundo mandato.

La ex legisladora vinculada a la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo además que el anuncio del ex mandatario Mauricio Macri, en el que informó que no competirá en las elecciones presidenciales, responde a una insuficiencia en los números respecto a las encuestas.

"Un poco se caía de maduro su decisión. Lo que cristaliza es que no llega a los dos dígitos de intención de voto, los tiempos se acortan y esa imagen altísima negativa no se mueve, aún cuando este Gobierno no satisface las expectativas que tuvo la gente cuando lo votó en 2019", afirmó, y continuó: "Eso para nada borra el desastre que hizo Macri entre 2015 y 2019, empezando con la bestial toma de deuda y metiendo al FMI por la ventana. Eso no se olvida y no se borra".

Asimismo, aseveró: "Lo que pesa es el karma de la impopularidad que rodea a Macri (lo que lo llevó a tomar la decisión) y eso tiene como efecto colateral contribuir a ordenar los debates internos al interior de Juntos por el Cambio. Es un karma denso para cualquier político, debe ser una de las cosas más feas que te pueden pasar".

Consultada sobre la posibilidad de que la ex presidenta adopte la estrategia de Macri, Vallejos indicó que se debe descartar un renunciamiento de su parte, dado que lo que hay "es un enseñamiento con una estrategia prescriptiva contra su persona por parte del Poder Judicial".

La ex diputada negó que el oficialismo tenga temor a un derrota electoral de Cristina Kirchner y acusó a Patricia Bullrich de sentir miedo: "Cristina no tiene miedo. Patricia Bullrich está proyectando".

Por último, propuso a Axel Kicillof como candidato a presidente en caso de que la vicepresidenta opte por no competir. "Es el que mejor replica el cariño y vínculo, además con una enorme capacidad de gestión", concluyó.