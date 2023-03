La pícara frase de Axel Kicillof, tras la renuncia de Mauricio Macri a ser candidato a presidente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró este martes que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".

"Aquellos que adoran al mercado es porque muchas veces tienen la billetera llena y se pueden pagar todo: viajes afuera, vacaciones. A veces ni siquiera lo hicieron ellos. Yo veía al que renunció ahora... Renunció sin que nadie le pida que se quede", apuntó Kicillof.

Al encabezar la inauguración de un jardín de infantes en Berisso, el mandatario provincial precisó: "Bueno, no es un gesto de grandeza, tal vez de realidad. Lo que me importa ahí es que hay algunos que heredan, que reciben y que tienen".

"Ante esto uno no debe tener ningún tipo de envidia, malos sentimientos ni nada, sino simplemente registrar la realidad.

Entonces, ni siquiera tiene porque la hizo sino porque la heredó o por las condiciones en las que le tocó nacer, pero la gran mayoría de nuestro pueblo no está en esa situación", subrayó.

Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente.

De esta manera, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires salió a criticar al expresidente por su decisión de no competir en la disputa electoral de este año, una determinación que generó repercusiones en Juntos por el Cambio y en la coalición gobernante.

En ese marco, Kicillof afirmó que la educación es "prioridad" para el gobierno bonaerense, dado que de ese modo "se construye el presente, pensando en lo que viene después".

"Los adoradores del mercado dicen que todos los problemas de la sociedad los produce el Estado y debería resolverlos el mercado, pero la famosa mano invisible del mercado no existe", disparó.

Por último, el mandatario bonaerense sentenció: "Es cierto que la inversión privada funciona muy bien, pero aparece cuando hay rentabilidad, ganancia y lucro. Así funciona el mundo, pero hay zonas y regiones donde no hay ganancia para extraer".