La encuesta que preocupa al Gobierno y encamina a los candidatos duros

Enojo, frustración y descontento. La acuarela de la percepción argentina. La inseguridad como punto de dolor y la economía como desgaste progresivo. Sociedad golpeada. "Triste", supo decir el consultor Jorge Giacobbe en una reciente entrevista con MDZ. Las elecciones se acercan, el oficialismo juega las últimas fichas y la oposición se acomoda para la contienda.

El relevamiento en cuestión es de la consultora Giacobbe & Asociados. Se realizó entre el 8 y el 12 de marzo. La muestra fue de 2.500 casos y se llevó a cabo a nivel nacional. El margen de error es del +/- 2% y se utilizó un sistema de consulta a través de dispositivos móviles.

Los puntos destacados son los siguientes:

El 62,7% quiere que el Frente de Todos pierda las elecciones y al 12,1% le da lo mismo.

pierda las elecciones y al 12,1% le da lo mismo. El 69,8% cree que el oficialismo está dilatando los problemas económicos para dejárselos al próximo Gobierno.

El 59,6% piensa hay carteles de narcotráfico y que se sabe públicamente.

El 66,6% considera que se debe militarizar la Ciudad de Rosario para combatir el narcotráfico.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabeza la lista de imagen positiva con un 43,4% y le sigue el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, con un 29,8%.

La inseguridad como punto de partida

Los hechos delictivos en la Ciudad de Rosario fueron el puntapié inicial para la descompensación colectiva respecto a la inseguridad creciente. El asesinato de un chico de once años y los balazos al supermercado del padre de Antonella Roccuzzo. Las amenazas a Lionel Messi. El ataque y saqueo de los civiles a la casa narco.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aterrizó en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados el 9 de marzo para presentar los números de su gestión. Contó con un enfoque particular: no hubo autocrítica ni indicios de acción futura respecto al narcotráfico. "De los 17.631 millones de pesos invertidos, 8 mil millones fueron para Santa Fe”, argumentó en ese tiempo pasado.

Giacobbe midió la cuestión reactiva de los ciudadanos rosarinos bajo la siguiente consigna: "Tras el asesinato de un niño de 11 años, ciudadanos de Rosario atacaron un bunker de venta de drogas. ¿Qué opina usted?". El 86,8% atinó a decir que "tienen razón".

El 47,9% de los encuestados afirmó que "tienen razón pero deben dejarle la tarea a la policía y a la justicia" y el 38,6% que "tienen razón y está perfecto lo que hicieron". El 6,5% optó por la opción de "no tienen razón, no hay que hacer justicia por mano propia". El 4,8% no sabe.

Informe de la consultora Giacobbe & Asociados.

Respecto a la formalización del narcotráfico como moneda corriente, el 59,6% considera que en Argentina hay carteles de narcotráfico y se sabe públicamente. El 24,4% aludió a que hay carteles de narcotráfico pero todavía no es de público conocimiento.

El 12,8% cree que en Argentina no hay carteles de narcotráfico, sino que sólo tienen lugar la distribución y el consumo. El 3,2% no sabe y no contesta.

El fortalecimiento de los duros

La baja del expresidente Mauricio Macri en las urnas quitó y sumó presión al escenario electoral. El no postularse aliviana la posibilidad de pisar otros candidatos pero agregó el factor de potenciación de un personaje particular. La interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta adquiere otro color. María Eugenia Vidal permanece en su esquina.

Los datos de la consultora -previos a la decisión de Macri- indican lo siguiente. Bullrich encabeza la imagen positiva con un 43,4% y un 38% de imagen negativa. Javier Milei aparece segundo con una positividad del 29,8% y una negatividad del 42,6%.

Macri figura tercero con un 27,6% de percepción positiva y un 49,7% de negativa. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ubica cuarta con una imagen positiva del 25,4% y una imagen negativa del 70,5%. Larreta se destaca quinto con una positividad del 18,8% y una negatividad del 47,2%. Informe de la consultora Giacobbe & Asociados.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, aparece luego con un 13,8% de imagen positiva y un 62,7% de imagen negativa. El ministro de Economía, Sergio Massa, se posiciona séptimo con una percepción positiva del 10,4% y una negativa del 66,2%. El presidente Alberto Fernández se destaca luego con una imagen positiva del 9,9% y una negativa del 69,9%.

La confianza del Gobierno en caída

La pesificación de la deuda de organismos públicos propuesta por Sergio Massa tuvo una incidencia negativa en una parte de la sociedad y el funcionario solicitó un dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Si se confirma que la inclusión de ANSES es negativa, se volverá atrás en la cuestión.

El canje de bonos y las idas y vueltas del ministro levantaron el avispero de un sector golpeado por la desvalorización del peso. Se atraviesa un 102,5% de inflación interanual y una tasa de inflación mensual del 6,6%.

Según Giacobbe & Asociados, el 69,8% considera que el oficialismo está dilatando los problemas para dejárselos al próximo Gobierno. El 27,4% cree que el Gobierno está tratando de solucionar los problemas económicos antes de las elecciones. El 2,8% no sabe y no responde. Informe de la consultora Giacobbe & Asociados.

Más allá de la poca confianza económica en el oficialismo, la intención de que siga en el poder continúa bajando. Giacobbe lo midió con la siguiente pregunta: "¿Cuál es su posición respecto del Frente de Todos (Kirchnerismo + PJ)?".

El 62,8% quiere que el Gobierno pierda las elecciones y el 23,7% quiere que las gane. El 12,2% restante alude a que le da lo mismo.