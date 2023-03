El mensaje de Macri que repercute en Mendoza: "El que saca los pies del plato de Juntos por el Cambio no existe más"

El expresidente Mauricio Macri generó un fuerte revuelo político al anunciar que no será candidato a presidente este año. Aunque, claro, no se retira del armado político y sigue como uno de los ejes de Juntos por el Cambio. En ese sentido, ayer marcó la cancha dentro de esa alianza y aseguró que la prioridad es mantenerse unidos y evitar dispersión de energías, votos y estrategias. El mensaje repercute en Mendoza, pues uno de sus alfiles, Omar De Marchi, amaga con ir por afuera de Cambia Mendoza para competir por la gobernación. "El que saca los pies del plato de Juntos por el Cambio no existe más, no existe más", dijo Macri en una entrevista en el canal La Nación+.

"Todos los que integran juntos por el cambio saben que no hay espacio para pelearse, aquellos que saquen los pies del plato desaparecen de la política en el corto plazo", había dicho hace algunos años. "Sin duda pienso lo mismo", ratificó ayer.

De Marchi y Macri, ambos "fundadores" del Pro.

Juntos por el Cambio tiene problemas internos en varias provincias. Mendoza es una de ellas, quizá donde más tensión hay por la disputa entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi. El radicalismo apunta a que el líder del Pro compita en las PASO dentro del oficialismo. De Marchi, que conduce el Pro, ha construido una red por afuera y cuestiona duramente a Cornejo por considerar que su modelo político va a contramano de la institucionalidad de la provincia.

Las opciones para De Marchi se acortan: o rompe, desoyendo a las autoridades nacionales, o pelea por dentro. Macri ya dio su visión de manera general. "Acá hay que saber competir, con altura. Nos está costando mucho el cierre en cada distrito, hay poca generosidad, todo el mundo se cree que es el centro del planeta, que se acaba el mundo si no es él. El que saca los pies del plato de Juntos por el Cambio no existe más, no existe más. Creerse que puede hacer algo aparte, que cree que puede ir en contra del conjunto. Eso creo que es fundamental. Además, ser coherente con las ideas. Con el cambio. Somos el cambio o no somos nada", aseguró Macri.