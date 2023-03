A Ricardo Alfonsín no le gustó la manera en que Mauricio Macri habló de Alberto Fernández

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, calificó de "irrespetuosa, agraviante y grosera" la forma en la cual el expresidente Mauricio Macri se refirió al primer mandatario Alberto Fernández y aseguró que las políticas neoliberales no pueden superar los problemas actuales.



"No es ejemplar ni tuvo grandeza la forma irrespetuosa agraviante y grosera usada por Macri para referirse al actual presidente" en su mensaje en el cual el exmandatario anunció que no será candidato presidencial de Juntos por el Cambio, dijo Alfonsín en Twitter.



Y añadió que "uno espera conductas de mayor estatura cívica de quienes han tenido responsabilidades políticas mayores".

Alfonsín sostuvo que "no comparto ninguna de las valoraciones que hizo Macri sobre la actual gestión".



"Por supuesto tampoco comparto la idea de que con políticas neoliberales se puedan superar los problemas del presente. Lo mismo decían en el 2015. Ya sabemos lo que pasó. Y sin guerra ni pandemia", enfatizó el embajador en Madrid.