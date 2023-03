Alberto Fernández en la Cumbre Iberoamericana: qué dijo en su exposición ante otros jefes de Estado

El presidente Alberto Fernández exhortó a "cambiar drásticamente al sistema financiero", volvió a denunciar que las tasas y sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI) "resultan abusivos" y llamó a la unidad de Iberoamérica para no abrir "las puertas a los detractores del Estado de Derecho".



Así lo afirmó al exponer en la primera sesión de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.



En primer lugar, exhortó a "cambiar drásticamente al sistema financiero", tras aseverar que "la globalización está en crisis y se muestra frágil" y "el capitalismo financiero hace temblar la economía".



"A esta altura de los acontecimientos, con tanta concentración financiera, con tanto juego especulativo, ya deberíamos entender que al sistema financiero actual no hay que socorrerlo más. Debemos cambiarlo drásticamente", dijo el mandatario al hablar ante sus pares que participan de la cumbre.



Lo escuchaban los líderes de los 22 países participantes, que prevén debatir sobre medio ambiente, transformación digital y seguridad alimentaria, en un contexto de pospandemia.



“Si queremos una Iberoamérica justa y sostenible, el primer paso que debemos dar es restablecer la unidad. Una unidad que no permita que se prolonguen bloqueos económicos que afectan a pueblos de la región. Una unidad necesaria para preservar intereses comunes en la que debemos respetar la diversidad ideológica en democracias fuertes donde los derechos humanos sean respetados”, señaló Alberto Fernández.



Para el mandatario argentino, “la unidad de la región es una necesidad política. Una condición necesaria para alcanzar nuestros sueños. La justicia social es un imperativo ético que la hora nos impone”, por lo que “debemos reconstruir la solidaridad en la región”.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Me reuní con el presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, y el alto representante de la #UE uD83CuDDEAuD83CuDDFA para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, @JosepBorrellF.



Conversamos sobre los temas pendientes del Acuerdo MERCOSUR-#UE y su importancia para nuestra región. pic.twitter.com/rZHhqsJVSd — Alberto Fernández (@alferdez) March 25, 2023



En otro tramo del discurso, en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, volvió a denunciar que "las tasas y sobrecargos que el FMI impone a países endeudados resultan abusivos".



"Es necesario acrecentar la transparencia de las instituciones financieras internacionales y abogar por un mayor acceso a facilidades crediticias, a fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo antes de que la especulación", subrayó el mandatario.



Al renovar su llamado a la unidad, dijo que “en un tiempo tan difícil como el que atravesamos, signado por un descontento social en el que encuentran eco los discursos del odio que castigan las democracias, estamos moralmente obligados a unir esfuerzos”.



“Somos todos pasajeros de un mismo barco. Tenemos pues un destino común que nos convoca. ‘Nadie se salva solo’, nos diría Francisco”, afirmó e insistió: “Si la desigualdad mata, el individualismo y la falta de integración nos posterga y empobrece”.



Por otra parte, Alberto Fernández agradeció a los jefes de Estado por el comunicado especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas que se emitirá en el marco de la cumbre.



Sobre el cambio climático, el presidente aseguró que “Argentina se encuentra profundamente comprometida con la implementación del Acuerdo de París”.



En esa línea, manifestó que "para alcanzar tal cometido a nivel global, la arquitectura de financiamiento climático multilateral debe ser justa, transparente y equitativa, basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas".