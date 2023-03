Por qué la competencia entre Rodríguez Larreta y Bullrich anticipa un final abierto

“La llave de todo este despelote la tiene Mauricio. Si decide jugar, nadie sabe cómo van a reaccionar Horacio y Patricia, pero si decide ser el gran elector puede jugar a la neutralidad ordenada, es decir con reglas de juego”, comenta a MDZ uno de los dirigentes más influyentes del PRO, respecto al futuro rol de Mauricio Macri. Pero las especulaciones y operaciones políticas cruzadas están a full. Lo que demuestra que para la dirigencia de todos los sectores de Juntos por el Cambio la primaria entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich está sumamente pareja, un escenario que hace algunos meses atrás favorecía claramente al jefe de Gobierno porteño.

Fuentes del partido amarillo confirmaron a MDZ que el jefe de Gobierno porteño volverá a reunirse en las próximas horas con Macri. Se presenta una nueva oportunidad para que Larreta intente recomponer con el fundador de su partido. Los más optimistas plantean que la relación debería volver a las PASO de 2015, cuando Macri decidió apostar fuerte por su entonces jefe de Gabinete contra Gabriela Michetti, mucho más popular en ese entonces. Pero pasaron cosas, diría Mauricio. El presidente de la Fundación FIFA siente que aún debe resolver muchas cosas con Larreta.

Quienes frecuentan al expresidente de Boca aseguran que aún no perdonó al alcalde porteño por haberlo intentado jubilar en el 21. Hubo gestos que no le gustaron al descendiente de calabreses. Lo cierto es que también mira las encuestas y observa una gran paridad para la PASO ente los dos candidatos. Sabe que, si se inclina para un lado, define la contienda por sus votos cautivos como en 2015. Un escenario que viene dilatando porque no está convencido y no descartó aún en un 100% su proyecto presidencial.

Mientas tanto, se mezclan las expresiones de deseo y las operaciones políticas entre unos y otros en el contexto de la interna más dura en la historia del partido amarillo. “Estamos desbordados”, dicen en el bullrichismo respecto a la ola expansiva que, según ellos, ha generado la exministra de Seguridad en la calle y en las últimas encuestas. En la vereda de enfrente aseguran que Larreta tiene el apoyo de la “mayoría silenciosa que no quiere pegar un salto al vacío, ni tampoco votar por experiencias aventureras. De acuerdo a esa mirada, que también es compartida por algunos encuestadores, el mandatario de CABA es más competitivo en los sectores moderados del padrón electoral, el llamado "voto blando" de Alberto Fernández en 2019 o de Sergio Massa en 2015.

Pero uno de los grandes interrogantes pasa por saber si ese electorado va a ir a votar porque está muy enojado con la política y, si participa, se desconoce de sus ganas de votar en la primaria de JxC. Ya se ha instalado que Rodríguez Larreta es el mejor candidato para una primera vuelta y - sobre todo - para un balotaje. Mientras tanto, lo de Bullrich es al revés. Se la ve más competitiva para la PASO y con un techo más bajo si lograra superar ese escollo. La mayoría de la base electoral del PRO parece inclinarse por ella, sobre todo el votante de Macri. Aunque también se desconoce en cuánto la puede perjudicar el crecimiento de Javier Milei. Se cree que pescan en el mismo estanque, incluso el libertario hoy mide más individualmente que Bullrich y Larreta.

En las últimas horas se comenzó a especular con un plan canje. Si Jorge Macri es consagrado como el único candidato del PRO en CABA, posibilidad que parece muy probable, Diego Santilli podría ser el postulante en la provincia de Buenos Aires sin competencia interna, escenario más complicado de implementar. Lo único que no queda claro es cuál sería el negocio de Larreta para sus aspiraciones presidenciales si los candidatos en los distritos más importantes también llevan la boleta de su rival.