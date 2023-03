El primer precandidato que se baja de la Ciudad y no sucederá a Larreta

La interna de Juntos por el Cambio empieza a definirse, a tomar color de cara a lo que viene. La atomización del espacio hizo que casi diez dirigentes dijeran que querían suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, con afinidades diversas y en algunos casos, aspiraciones lisérgicas. La lista empieza a achicarse y los que van quedando se entusiasman con razón.

Emanuel Ferrario no será de la partida, se definió esta semana tras el encuentro de Mauricio Macri con Larreta en el Tenis Club de Palermo por una hora. El encuentro pasó de ser la cumbre del ultimátum a un encuentro pacífico, casi casual, donde de ambos lados se intentó minimizar un encuentro de semejante espesor político: el creador del partido y la marca política más disruptiva y nacional de la democracia, y quien pretende modificarla, heredarla e imponer candidatos a 75 días para el cierre de alianzas.

Ferrario intentó a través de su perfil intelectual, moderno, joven y amigo de la agenda LGTB expandir la base votante, pero tras 45 días su aspiración cambiará y seguirá siendo una pieza importante del esquema de Larreta, pero no para sucederlo. Quedó a cargo tras el salto a Buenos Aires de Diego Santilli. El ahora diputado controlaba la Legislatura y el Ministerio de Seguridad y abandonó los cargos por el ámbito legislativo. Quiere suceder a Axel Kicillof en Buenos Aires, otro distrito complejo para Juntos por el Cambio.

Dicen quienes bosquejan y hacen futurología, que en muy pocos días será Soledad Acuña quien anuncie que trabajará para que Jorge Macri sea jefe de Gobierno. Acuña tiene la cucarda de haber abierto las escuelas lo antes que se pudo en pandemia y tiene un perfil muy duro, de gestión. Su marido, Diego Kravetz, será el sucesor de Néstor Grindetti en Lanus, después de veinte años de haber asumido como legislador porteño por el peronismo. Las vueltas de la vida. Kravetz también encarna una forma frontal y moderna de combatir la inseguridad, asistiendo a operativos y con un perfil activo. "Antes de Malvinas, ya no corre", azuzan en Uspallata.

Después será el turno de Fernán Quirós, quien tiene el apoyo explícito de Rodríguez Larreta y una imagen positiva importante. Si bien esa imagen no son votos y en los focus salta que no transfieren votos por imagen, es cierto que el médico tuvo un rol valorable en pandemia sin haber politizado el tema, a diferencia de Daniel Gollan que tiñó de ideología el escenario de cuarentena y su imagen empeoró.

Quirós tiene gestión anterior en el Hospital Italiano y perfil de consenso que le gusta a Larreta, pero dicen, que la mirada de Mauricio Macri logró torcer la mirada del actual jefe de Gobierno y será entonces Jorge Macri quien lo reemplace. "Los horacistas quieren que o Acuña o Quirós vayan debajo de Lousteau. Sigue candidato contra Jorge Macri pero al final todos se unirían. "En el peor de los casos, Martin sería ministro de Horacio, el negocio de Horacio hoy es no tener conflicto con Mauricio y lo está haciendo muy bien", dicen en el gobierno porteño, que mañana podría tener una foto de peso específico con el ministro de Gobierno porteño para despejar dudas.

La madre de todas las absolutas batallas porteñas se apellida Lousteau. El exministro de economía y actual senador de Evolución no tuvo, tiene ni tendrá aval de Macri para jugar. "Amarillo o quilombo, no hay otro camino", grafican en el gobierno porteño quienes entienden que Mauricio Macri aclaró que si su primo no es el sucesor en la Ciudad, no habrá paz para nadie. Estamos en marzo.