Alberto Fernández contra Cristina Fernández de Kirchner, la peor PASO para el kirchnerismo

El presidente del interbloque del kirchnerismo en el Senado, José Mayans, advirtió que una eventual interna en las PASO entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández haría "mucho daño" al oficialismo.

Tras afirmar su predilección por una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, el formoseño aclaró que si Alberto Fernández decide ir por la reelección "nadie le puede negar el derecho a presentarse". "Nosotros no podemos estar especulando con estos temas cuando tenemos definido por ley que existen las PASO", agregó al respecto.

En declaraciones radiales, Mayans consideró que "la persona de mayor experiencia en el manejo de la cosa pública es Cristina, sin ninguna duda, y es la persona que tiene mayor consideración por parte del pueblo argentino". "Para mí es la persona que hoy puede llevar esta situación adelante", insistió el senador, que aseguró que el próximo titular del Poder Ejecutivo "tiene que ser una persona que tenga la decisión, el coraje, el amor hacia el pueblo argentino para llevar adelante políticas públicas que en realidad generen un grado de justicia social que Argentina merece".

Sobre la interna en Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, no hizo diferencias y destacó que ambos son la continuidad de Mauricio Macri. En este sentido, señaló que en la coalición opositora, más allá de quien termine liderando luego de las PASO, tienen "los mismos economistas" y "van a venir con las mismas fórmulas". "Los veo consiguiendo mayor endeudamiento, hipotecando al país", alertó sobre Rodríguez Larreta y Bullrich.

En otro orden, se refirió a la parálisis del Senado y desligó a Cristina Fernández de Kirchner, titular del cuerpo, de esa situación.

"Cristina no tiene nada que ver con eso. Si nosotros no juntamos el quórum no es responsabilidad de Cristina, es responsabilidad nuestra. Obviamente, estamos trabajando para hacerlo. Hay muchos temas que necesitan tratamiento", expresó.