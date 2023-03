La gran duda del Frente de Todos es cuál será la "estrategia maestra" de Cristina Kirchner

“Lo único con lo que me rebano los sesos es pensando con qué se va a salir Cristina… Lo del 2011 fue Amado Boudou, lo de Alberto (Fernández) en la última… Pero ahora… No sé qué va a hacer. ¿Puede ir de gobernadora?” se preguntaba en una charla informal con dos periodistas, un reconocido hombre del oficialismo que maneja poder, pero hoy no quiere saber nada con estar en las fotos ni que lo llamen para ningún puesto.

Algo de eso también esgrimió hoy Carlos Pagni haciéndose eco de las diferentes martingalas que tiran y diseñan entre los referentes de La Cámpora y los que no están en esa agrupación, pero su suerte está estrechamente ligada a la de la vicepresidenta. A Alberto Fernández ya no lo cuentan, por supuesto.

Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner ya no representa la totalidad del Frente de Todos. Más que nunca, su intención de voto se redujo a la mínima expresión en el Gran Buenos Aires. En la primera sección electoral ya no llega al 20%.

“Pero Sergio (Massa) tampoco será candidato. Se va a guardar. Él ya ganó. Le puso el hombro, agarró el fierro cuando nadie lo quería y demostró que es quien puede encabezar lo que viene. Pero el kirchnerismo ya terminó, los pibes ya terminaron y no tienen otra”, argumentó el referente.

¿No lo ves presidente siendo el jefe de todo lo que quede en pie para adelante?, le preguntó el colega que acompañaba a MDZ en la ronda de café. “No lo necesita… ¿Qué va a quedar en pie? ¿Wado? ¿Máximo? ¿Axel?... ¿Quién?”, se siguió preguntando y dejando en claro que, según su punto de vista, todo lo que llegó hasta acá no tendrá ningún valor en la reconstrucción del peronismo, y que eso quedará para los intendentes que ganen sus distritos, algunos gobernadores y el propio Kicillof si puede surfear el maremoto que, cree, se avecina.

“Hoy la duda está si perdemos igual que en 2015 o en el ‘99”, prosiguió. Este argumento ya lo había expuesto, hace poco más de un año, Jorge Ferraresi, quien recordaba las dos instancias. Hace veinticuatro años, en la Tercera Sección Electoral a la que pertenece, todo quedó para la oposición. Inclusive su Avellaneda, que hoy conduce. En aquella oportunidad, el frepasista de la corriente Celeste de CTERA, Oscar Laborde, hoy embajador argentino en Venezuela, que ganó con la dupla Fernando De la Rúa – Carlos “Chacho” Alvarez.

En aquel año, la gobernación pudo ser retenida por el peronista Carlos Ruckauf por la trampa permitida a través de las “listas espejos”. La UCEDE de Alvaro Alsogaray llevaba sus legisladores nacionales y provinciales, pero en los tramos para presidente, gobernador e intendente replicaban la que presentaba el peronismo. Entonces, al final del escrutinio, se sumaban los votos que venían desde la Lista 2 con las de la UCEDE y retuvieron varios distritos, entre ellos Tres de Febrero, Hurlingham e Ituzaingó, además.

El dirigente oficialista con mayor intención de votos, superando a Cristina Fernández de Kirchner, es el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Por eso Máximo Kirchner pretende que sea candidato a presidente, pero él no quiere. Pretende repetir la fórmula. “No lo va a poder hacer. Verónica Maggario, si repite, es porque lo quieren los pibes y la vice. Si no, va a tener que aceptar que vaya otra persona”, se sinceró la misma fuente que, además, induce que si la vicegobernadora no acepta ir de candidata a intendenta en La Matanza, este distrito “se pierde o pasa lo de Pinky”, cuando, también en 1999, todos nos fuimos a dormir creyendo que había ganado, pero a la mañana Alberto Balestrini apareció como el triunfador.

“Me parece que todo se encamina a una PASO de segundas líneas… Wado (De Pedro), Daniel Scioli y capáz Coqui (Jorge Capitanich). Insisto. No lo veo a Sergio jugando”, indicó este caminador de la Provincia de Buenos Aires. Justo en ese momento, Malena Galmarini de Massa volvía a poner un poco más de combustible a la ya incendiada interna oficialista al sostener que tanto ella como su esposo creen que las versiones endiabladas contra el ministro de Economía surgen del entorno de Alberto Fernández.

También sostuvo que será candidata en Tigre. "Precandidata habrá querido decir", le dijo a este periodista, por WhatsApp, uno de los funcionarios de Julio Zamora, cuando a la tarde lo llamó por los ya amplificados dichos de la presidenta de AYSA. Los carteles de Malena 2023 ya se vieron en la ruta 2. Habrá que ver si sucede una competencia en ese municipio tan caro a los sentimientos massistas.

"Quizás tenga una información que no tenemos nosotros y sea ella la candidata del Frente de Todos y nosotros no tenemos esa lista. Espero que haya internas PASO en igualdad de condiciones. No hay problemas. Si no se da esa situación, bueno, Zamora seguirá trabajando para ser intendente, lo demás no sé", deslizó, enigmático, uno de sus más estrechos colaboradores.