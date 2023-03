Escándalo en puerta: Malena Galmarini blanqueó el malestar de Sergio Massa con Alberto Fernández

La titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, reveló que muchas de las críticas que recibe su marido, Sergio Massa, llegan desde Casa Rosada. "Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, expresó y aseguró que las críticas “vienen desde la Casa Rosada”.

Galmarini prendió el ventilador en Radio La Red y dejó en claro que existe un malestar entre el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández, más allá de que este miércoles se hayan mostrado juntos en Mendoza en el marco de la vuelta del tren de pasajeros a esa provincia.

El enojo de Massa, puntalmente, radica en la difusión del índice de inflación de febrero, el cual se ubicó en 6,6 por ciento, quedando lejos de las proyecciones que tenían desde el Palacio de Hacienda. No obstante eso, el ministro cree que hubo un fogoneo en los medios de comunicación el cual fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández.

"No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas", aseguró Malena Galmarini.

También habló sobre una posible candidatura a presidente de Massa al decir que "Sergio tiene en claro que no puede ser candidato a Presidente mientras sea Ministro de Economía. También sabe que no hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que el está poniendo para a hacerse cargo de esta situación del país".