Dudas, respaldos y silencios, las reacciones de la política ante las amenazas narcos 

La violencia en Rosario no da respiro y cada día aparece una nueva situación que altera la cotidianeidad. Otra vez las balaceras y otra vez los carteles intimidatorios contra un dirigente político tal como le ocurrió al propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, semanas atrás, cuando balearon el comercio de la familia política de Lionel Messi.

Minutos después de que se conociera que una sucursal del Banco Santa Fe, de la ciudad de Granadero Baigorria a solo 10 km de Rosario, había sido baleada con por lo menos nueve impactos de arma de fuego, trascendió que en el interior había un cartel con una amenaza para el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Según comentaron desde el propio círculo del diputado radical, la intimidación apuntaba a que dejara de hablar de los narcos y lo acusaban a él y a un hermano de ser parte del negocio. Al ser consultados por MDZ, los allegados aseguraron desconocer de dónde podía venir la intimidación, pero la asociaron a posturas que Pullaro -precandidato a gobernador por Juntos- manifestó respecto a construir cárceles especiales para ese tipo de delincuentes. Replicar el estilo Bukele de El Salvador en Santa Fe.

En el lugar trabajó la Agencia de Investigación Criminal junto con el fiscal, quienes se abocaron a revisar cámaras de seguridad, hacer peritajes y recolectar posibles evidencias. Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho. Otra cuestión que llama la atención es que hasta el momento no apareció o no se hizo público el cartel con las amenazas. Por esa razón, algunos ponen mantos de sospecha sobre la situación y dejan trascender que puede estar vinculado al año electoral.

Reacciones por las intimidaciones

El propio Pullaro en su cuenta de Twitter hizo referencia a las intimidaciones. "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos".

La noticia corrió con velocidad como las muestras de acompañamiento. Dirigentes del radicalismo provincial organizaron una conferencia de prensa y pidieron que se garantice la seguridad y un rápido esclarecimiento del hecho.

A nivel nacional, la UCR lanzó un comunicado repudiando el hecho y solidarizándose con su correligionario. Destacaron el compromiso de Pullaro para luchar contra el narcotráfico y aseguraron que es la misma convicción que tiene Juntos por el Cambio.

En esa misma línea se manifestó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que respaldó al exministro de Seguridad y aseguró: “Los mafiosos no nos van a detener, vamos a recuperar Santa Fe y a dar vuelta esta tragedia que sufre la provincia”. También por Twitter, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta expresó: “Amenazan porque saben que vamos a fondo” y reclamó que el “gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe tienen que garantizar su seguridad y la de su familia”.

Desde el socialismo, la diputada provincial Clara García responsabilizó al gobierno provincial por los constantes hechos de violencia y repudió la agresión. “Balaceras y amenazas ya son moneda corriente por la inacción del gobierno provincial: comercios, domicilios, escuelas, medios de comunicación, bancos. Defenderemos siempre la democracia y las instituciones”.

El diputado provincial y periodista, Carlos Del Frade, repudió el hecho como primer medida, pidió que se esclarezca y aseguró que se trata de un “mensaje político mafioso”. Se mostró preocupado por este tipo de acciones y las que se pueden replicar durante el año electoral. “Es muy feo todo lo que está pasando, ensucian a la política y permiten que crezca el fascismo”.

Desde el oficialismo, se mantuvieron en silencio y ningún ministro se expresó ni formuló comentario como tampoco enviaron mensajes. Consultados, prefirieron esperar que avancen las investigaciones judiciales y no hacer ningún tipo de conjeturas.

Sí lo hicieron legisladores del justicialismo como Leandro Busatto, quien indicó que “las diferencias sobre los posicionamientos políticos no pueden ser motivo para permitir que todo valga” y se solidarizó con Pullaro. “No hay destino para nadie si los violentos no encuentran límites”, remarcó.

En la misma línea, la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, pidió que se esclarezcan los hechos para “terminar con la impunidad y violencia”. Desde la comisión de Seguridad de la cámara baja aprobaron una declaración expresando solidaridad y repudio ante el mensaje mafioso.