Violencia narco en Rosario: para la Justicia de Santa Fe el problema es la desigualdad y el menudeo de droga

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, encabezó el acto de apertura judicial 2023 en Rosario. La elección de la ciudad no fue casual atento al contexto de violencia y enfrentamiento entre bandas narcocriminales por la lucha del territorio. Según explicó, el objetivo es dar un mensaje “a toda la Argentina de que estamos juntos para dar cuenta de nuestro compromiso y vocación para asumir el grave problema que afecta a las y los rosarinos, especialmente a los más postergados y desprotegidos”, explicó en el comienzo de su discurso.

Erbetta agradeció los familiares de las víctimas que “a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad".

El discurso fue seguido atentamente por los cinco ministros que integran la Corte, el procurador general y dirigentes de distintas fuerzas políticas. Los dos intendentes de las ciudades más grandes, Pablo Javkin, de Rosario, y Emilio Jatón, de Santa Fe, también estuvieron presentes. Con agenda en Buenos Aires, el gobernador Omar Perotti no estuvo, pero envió a una de sus ministras de confianza, Celia Arena en representación del Ejecutivo.

Daniel Erbetta, es considerado por muchos el más progresista de los integrantes de la Corte de Santa Fe. De origen radical, tiene una extensa trayectoria en derecho penal, es docente en la Universidad Nacional de Rosario, dicta cursos y escribe artículos y libros sobre política criminal.

Durante su discurso realizó un pormenorizado análisis sobre la situación actual a la que llegó la ciudad de Rosario atravesada por la violencia y su génesis en la exclusión y la desigualdad. “Quienes más resultan afectados por este estado de cosas son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13 % del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro".

Si bien evitó asociar la delincuencia a los sectores pobres, indicó que “se visibiliza más en los sectores de menores recursos”. Indicó que las instancia del delito debe ser aborda en forma conjunta: Policía y Justicia, y por otro, las investigaciones sobre los mercados locales de drogas y su relación con el lavado de activos.

Daniel Erbetta explicó que "el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales".

El presidente de la Corte apuntó que es clave abordar la dimensión financiera del delito “porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales”.

En el final apuntó que “no se trata solo de más policías, patrulleros o tecnología, no es un problema cuantitativo”. Indicó también que no se podrá aprovechar la designación de nuevos fiscales federales en tanto no se cambien sus procesos de trabajo y métodos de investigación. Aseguró también que la llegada de las fuerzas federales genera un “apaciguamiento temporario” y es ese el tiempo que se debe aprovechar para ajustar las variables que competen a los poderes públicos y a los actores para “construir más Estado, más institucionalidad porque solo con un Estado fuerte, con instituciones fuertes y con decisiones políticas de consenso podremos afrontar el desafío que tenemos por delante”, finalizó.

Las características de la violencia en Rosario

Según explicó el presidente de la Corte Suprema, “más del 72% de los homicidios están asociados a economías delictivas o de organizaciones criminales, solo un 4,9% son en ocasión de robo, y cerca de un 80% se han cometido mediante el uso de armas de fuego, resultando que un alto porcentaje de homicidios, junto a extorsiones, balaceras y otros delitos han sido ordenados directamente desde las cárceles provinciales o federales”.

En el 2022 marcó el record y registró 288 homicidios dolosos de Rosario, con una tasa de 22,6 cada 100 mil, la más alta del país. En lo que va del 2023 lleva 70.