Cómo tomó el Gobierno provincial la visita de Alberto Fernández y Sergio Massa a Mendoza

El distrito de Palmira, en el departamento de San Martín, fue este miércoles el epicentro de la congregación de la dirigencia peronista tanto mendocina como nacional. El tren de pasajeros que conecta Mendoza con la Ciudad de Buenos Aires volvió a circular al mediodía y fue motivo para la realización de un acto que incluyó la participación del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. El gobernador Rodolfo Suarez asistió, pero pasó desapercibido a la hora de mostrarse en el recinto ferroviario y dar declaraciones al respecto.

La última vez que Alberto Fernández pisó suelo mendocino fue en enero para anunciar la refuncionalización del sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en El Paramillo y la finalización de la construcción del Complejo Penitenciario Federal de Cuyo, ubicado en Cacheuta. En esa ocasión hubo un desplante por parte del gobernador -quien no lo recibió-, lo cual generó revuelo y fuego cruzado entre ambos. Pero este miércoles Suarez optó por dar el presente en la ceremonia presidencial junto al ministro de Infraestructura, Mario Isgró, aunque con claras intenciones de no tener protagonismo.

Durante el discurso, en el momento en el que Fernández nombró a Suarez y le agradeció por su presencia en el acto oficial, algunos de los presentes ejercieron una silbatina incómoda a la que el jefe de Estado nacional frenó. "Hoy es un día de celebración, no hay que silbar a nadie", dijo el mandatario mientras hacía un gesto de "paren" con su palma derecha abierta. "Podemos pensar distinto, pero hoy estamos celebrando que el tren ha llegado a Mendoza y eso es un logro de todos", agregó Fernández eufórico.Y luego expresó: "Gracias Rodolfo, por acompañarnos".

Suarez nunca tuvo el micrófono en su poder, en una mesa colmada de funcionarios nacional del Frente de Todos, a excepción del intendente radical de San Martín, Raúl Rufeil. Dejando de lado al presidente, tuvieron la palabra el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Quien tuvo un paso fugaz y sin palabras mediadas fue el ministro Sergio Massa, que tampoco dio algún tipo de discurso ni habló con la prensa.

Suarez al lado del presidente Fernández.

Una vez terminado el acto alrededor de la vuelta del tren, Suarez continuó su agenda en la presentación del proyecto Ciudad Futura en el ex Aeroparque de Mendoza. Allí, Suarez evitó hablar de la visita de Alberto Fernández. No obstante, quien sí dio su punta de vista fue el ministro Mario Isgró.

"Desde mi oficio, que es el urbanismo y la planificación, es un deseo que el tren pueda llegar (...) Esperamos que en los días siguientes quienes hicieron las pruebas nos puedan informar los resultados", precisó.

Ante la consulta de si se sintió en "terreno hostil" al tener en cuenta la mayoría peronista que acudió a Palmira, afirmó: "Terreno hostil nunca. La provincia y la Argentina son terrenos de todos. Que pase algo así creo que lo tenemos que celebrar todos, pero a partir de que corroboremos que funcione. Lo importante es que podamos la evaluación de esta llegada del tren en unos días y que se pueda verificar que haya una cantidad de viajes semanales para unir Mendoza con Buenos Aires. Que sea eficiente y que pueda ser un medio transporte".

Rodolfo Suarez y Mario Isgró en la Base Condór.

Cuando la tensión escaló durante enero y Suarez no se mostró con Alberto Fernández, fue Isgró el que ofició de "mediador" al participar de los eventos en aquel entonces. Sobre ese punto subrayó: "Hoy estuve acompañando al gobernador como funcionario y como parte del equipo. Son casualidades. Somos un equipo de trabajo. En la oportunidad anterior la temática tenía que ver directamente con infraestructura por el edificio carcelario y la planta de tratamiento de efluentes y me tocó ir a mí a atender ese trabajo".

Finalmente, sobre el contenido del discurso del presidente Fernández, evitó tomar una postura. "No, no soy experto y no opino de discursos ajenos", cerró.