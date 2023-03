Mariano Castagnaro: "Mi prioridad es bajar impuestos y generar trabajo en Escobar"

Marcelo Castagnaro es una cara nueva en la política del partido de Escobar. Fue gerente general de empresas como El Noble y Gama Italy y migró hacia la política porque cree que debe haber un cambio trascendental respecto a la inseguridad y al gasto público.

Integra Juntos por el Cambio y está alineado con el modelo de gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Me identifico con él. Veo una persona que trabaja y se compromete mucho con la gestión. Hace dieciséis que está involucrado en la Ciudad de Buenos Aires. La transformaron", destacó.

El hombre de negocios es crítico de la reciente gestión del exintendente Ariel Sujarchuk -está de licencia- y considera que Escobar está para mucho más. "Hoy lo que pasa es que hay un Estado nacional, provincial y municipal que no deja respirar a los emprendedores. También me considero dentro de eso. Hace que estemos con mucho desempleo, inseguridad, planes y poco trabajo", expresó.

- ¿Cómo te presentarías ante un público que no te conoce?

- Fui muchos años empresario, vengo de afuera de la política. Si bien vengo recorriendo el escenario político hace un tiempo, soy una cara nueva en la política de Escobar. Es la primera vez que me presentó a elecciones para ser candidato a intendente.

- ¿Por qué decidiste migrar del sector privado al sector público?

- Básicamente porque tengo tres hijos. Mis dos hijas mayores son ingenieras industriales y la mayor se fue a vivir a Alemania. La segunda me pregunta todos los días qué oportunidades hay afuera.

- ¿Te dolió que se vaya tu hija?

- Sí. Siempre te duele, la verdad que es una sensación ambigua. Por un lado querés el progreso de tus hijos pero al mismo tiempo me gustaría que sea en Argentina.

- ¿Qué te gustaría cambiar de la realidad del partido de Escobar?

- Es un distrito que tiene impuestos muy altos. Hay una inseguridad muy grande y en sí es un distrito importante. Está entre el número veinte o veinticinco de los ciento treinta y cinco distritos. Depende si lo medís por población, por presupuesto o por actividad económica. Escobar está para mucho más. Hoy lo que pasa es que hay un Estado nacional, provincial y municipal que no deja respirar a los emprendedores. También me considero dentro de eso. Hace que estemos con mucho desempleo, inseguridad, planes y poco trabajo.

- ¿Cuáles son tus principales referencias ideológicas más fuertes?

- Trabajo mucho con Diego Valenzuela que está haciendo una revolución en tema de impuestos y tasas en Tres de Febrero. Eso es para mí lo que hay que hacer en la intendencia. Que trabaje para la gente. Me gusta lo que viene haciendo Horacio Rodríguez Larreta. Me identifico con él. Veo una persona que trabaja y se compromete mucho con la gestión. Hace dieciséis que está involucrado en la Ciudad de Buenos Aires. La transformaron.

Soy contador público, estudié acá en Buenos Aires y la ciudad no era lo que es hoy. Había motochorros, había baches. No era la ciudad más segura de América Latina como lo es hoy; o la segunda. No había subtes con aire acondicionado. Me identifico con eso: gestión, trabajo. Fue jefe de Gabinete de Mauricio ocho años y gobierno desde hace otros ocho y tiene la sensibilidad de escuchar a la gente. Trabaja mucho y demostró firmeza cuando abrió los colegios. El precandidato a intendente de Escobar, Mariano Castagnaro.

Un proyecto de país alineado con Horacio Rodríguez Larreta

Castagnaro reconoció que lo que lo cautivó de la propuesta de Larreta fue la interpretación de la realidad y su acción sobre ella. "Estoy acostumbrado a la competencia, al trabajo, a levantarme temprano y saber lo que es pagar una nómina, saber lo que es llegar a lo que quiere la gente. Me parece que Horacio interpreta bien eso", explicó.

El precandidato a intendente de Escobar cree que la inseguridad se soluciona con "una política activa de prevención, de actuación sobre determinadas bandas que se sabe que existen. No es una mala palabra estudiar y hacer inteligencia sobre los procederes de las barras bravas y los grupos de poder dentro del mundo del AMBA".

- Nombraste a Larreta. En mayo del 2022, dijiste que tu candidato presidencial era el diputado radical Facundo Manes. ¿Qué cambió?

- No lo dije yo. Mi hermano fue el candidato de Facundo Manes. Es radical desde el 82. Cuando fue la guerra de Malvinas se afilió. Al ser mi hermano candidato, por su puesto que estuve al lado de él. Igualmente, no participé de la campaña del 2021 pero por el apellido puede entenderse. Facundo me parece una persona que merece el mayor de los respetos. Es un científico que quiere cambiar las cosas. Le tengo mucho estima.

- ¿Qué te convenció de la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta?

- Siempre gestioné empresas de consumo masivo. Fui presidente y gerente general de El Noble. Teníamos trescientos empleados en mi época. La vendí en 2021 y teníamos mil empleados en las franquicias. Creo en el trabajo, en la gestión, en la competencia. Antes de eso fui gerente general de gama Italy, una marca conocida por las mujeres. Estoy acostumbrado a la competencia, al trabajo, a levantarme temprano y saber lo que es pagar una nómina, saber lo que es llegar a lo que quiere la gente. Me parece que Horacio interpreta bien eso.

- ¿Y de Diego Santilli?

- Es el candidato para gobernador. Viene de la provincia de Buenos Aires, viene preparándose hace dieciocho meses con equipos muy profesionales de la política y de la economía bonaerense. Es una persona que escucha pero a la vez también demostró firmeza en el manejo de la seguridad y tiene mucho que ver con ostensibles mejoras. La inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires era terrible. Motochorros, salideras de los bancos, entraderas a las casas. Hay mil historias. La ciudad no era segura y el paso de Santilli le hizo bien. Lo veo recorriendo la provincia. Vino a Escobar varias veces. Interpreta lo que quieren los bonaerenses y lo veo bien.

- ¿Cuál crees que es la solución a la inseguridad?

- Es un problema con muchas aristas pero te diría que la solución es una política activa de prevención, de actuación sobre determinadas bandas que se sabe que existen. No es una mala palabra estudiar y hacer inteligencia sobre los procederes de las barras bravas y los grupos de poder dentro del mundo del AMBA. A la vez, desde los municipios podemos colaborar mucho. Veo municipios que trabajan muy bien el tema de la seguridad. Por ejemplo, Tres de Febrero asigna el 13% de su presupuesto a seguridad. En Escobar no es remotamente eso.

Desde el lado municipal, hay mucho para trabajar en lo que es narcomenudeo y en lo que es segmentar en cuadrículas un municipio y poner patrullas en cada municipio. Que funcione el ojos y oídos en alerta. Que la gente se sienta más segura.

- ¿Qué te genera la situación de la Ciudad de Rosario?

- Me genera una sensación muy parecida a México. Cuando iba, me decían "no vayas a tal lugar porque está dominado por los narcos". De repente, pasabas por determinado lugar y había tipos descabezados en los puentes. En Rosario hay una pelea de bandas y se han apropiado de lugares del Estado. Hubo una parte de indolencia de la política en dejar actuar y me parece que hay que mostrar firmeza. La frase de Aníbal Fernández fue desafortunada. Nunca hay que decir eso.

- ¿Qué opinás de las medidas que toma el presidente de El Salvador, Nayib Bukele?

- Bukele no es santo de mi devoción. Sé que es muy popular por las cárceles y las maras. Veo algunos temas propagandísticos en todo esto que hace Bukele. Creo más en una política como la que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. En silencio, sin pegar gritos. Vivimos en una ciudad segura.

La contienda electoral en el partido de Escobar

Castagnaro profundizó su ideal de reducir el gasto público destacando que cree en la austeridad como forma de vida. "Hay que sacarle la pata de encima a los contribuyentes", señaló.

El empresario es crítico de la cantidad de impuestos que aplican en Escobar y de las acciones de Ariel Sujarchuk. "Nunca me tomaría licencia de un puesto para el que me eligió la gente. Eso el pueblo lo siente. Al hablar con los vecinos notamos que quieren una renovación. No hay que tener miedo", expresó.

- En una entrevista, dijiste que querías ser austero con el gasto público, ¿en qué partes creés que hay que recortar?

- Creo en la austeridad como forma de vida. Para darte una idea, cuando era gerente general de empresas viajaba en económica. Tenía que dar el ejemplo porque era plata de la empresa. Viajaba mucho a Europa y a Oriente. Nunca tuve secretaria tampoco. Creo en la austeridad como forma de vida. Vivo bien, no te voy a engañar pero me lo gané. Empecé a trabajar de cadete a los dieciséis años. Creo en bajar el gasto público y en bajar los impuestos. Hay que sacarle la pata de encima a los contribuyentes.

- ¿O sea que apoyás una postura más liberal?

- Si de liberal se trata el tema de bajar gastos, a mí me parece bien. Apoyo una postura racional que no tiene que ver con ideología. El nivel de impuestos que ves en Argentina es irracional. Es un tema que excede toda lógica.

- En caso de llegar a la intendencia, le prometes a la gente bajar los impuestos entonces.

- Sí, claro. Creo que los impuestos en Escobar son muy altos. Hay uno a los pañales descartables. Te lo digo a modo irónica. Los políticos están enamorados de cobrar impuestos y del gasto público.

- Impuesto a los pañales descartables. Existe.

- También existe un impuesto al bicicletero, a los carteles. Hay una sobretasa a los que se cobra que van a cargar nafta.

- ¿Esa plata la ves reinvertida o desaparece?

- Yo digo que gobernar es asignar prioridades. La principal para mí es bajar impuestos porque quiero generar trabajo. Siempre digo que mi político es no cobrar la tasa de habilitación porque a uno que viene a invertir a Escobar hay que decirle gracias más que salirle a cobrar. Por otro lado, también tenemos una política presentada de baja de tasa municipal para la gente que da empleo en Escobar. La seguridad y la infraestructura escolar son mis otras prioridades. Al intendente lo veo invirtiendo en otras cosas. El precandidato a intendente de Escobar, Mariano Castagnaro.

- ¿Cómo le van a ganar al oficialismo?

- Estamos todos los días hablando con los vecinos. Decimos la verdad. Hay un oficialismo fuerte que estuvo. Sujarchuk es un hombre que comunica bien y es inteligente. Estuvo en el distrito hasta hace un tiempo porque se tomó licencia. En particular, nunca me tomaría licencia de un puesto para el que me eligió la gente. Eso el pueblo lo siente. Al hablar con los vecinos notamos que quieren una renovación. No hay que tener miedo.

- ¿Cómo van a dirimir las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio?

- Iremos a una PASO. Estoy acostumbrado a competir como en todas las empresas que estuve. Voy a las pasos con quién sea.

- Si te nombro a la grieta, ¿qué se te viene a la cabeza?

- Es una política de Estado del kirchnerismo. Como forma de hacer política exacerba la grieta. Hay que tener una mirada más amplia. Tengo familiares y amigos kirchneristas y no discutimos ni hablamos del tema. Aceptamos las miradas.

- ¿Cómo definirías a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

- Es una política que se quedó en un modelo de 1970. De confrontación este-oeste, buscando enemigos y haciendo un uso de la palabra muy hábil. Su gestión es muy mala. Entregó el país con déficit, hizo pactos con Irán. No coincido.

- ¿Y al peronismo?

- Fue un movimiento que tuvo su razón de ser para darle lugar a los más humildes. Fue exitoso cuando vivía Perón en darle lugar a los que estaban olvidados. Incorporó a una gran masa de gente a la política. El peronismo tiene múltiples vertientes y ha tenido muchos líderes. No me considero anti-peronista. Sí no tengo nada que ver con los últimos inquilinos de éste como el kirchnerismo. El peronismo incentivaba el trabajo y el kirchnerismo lo desestima.

Entrevista completa a Mariano Castagnaro