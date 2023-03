Un fallo confirma deficiencias en OSEP y potencia un pedido de auditoría

La semana pasada se promulgó la ley que modifica la carta orgánica de OSEP y que apunta a sanear las cuentas de la obra social aumentando los aportes de la patronal y de los afiliados indirectos. Sin embargo, un sector interno de Cambia Mendoza afirma que eso no soluciona el problema de fondo y exigen que se contrate una auditoría internacional para detectar falencias que llevaron a la OSEP a la situación en la que se encuentra y un fallo del Tribunal de Cuentas confirma que existen deficiencias en los controles internos de la obra social.

El fallo 17837 que publicó la semana pasada el órgano de control demuestra que hay empleados de OSEP que omitieron declarar que también trabajan en otros hospitales públicos. Incluso, dos casos de incompatibilidad de funciones que no habían sido detectados por la obra social, desde la cual se excusaron afirmando que "desde el Área de Recursos Humanos de OSEP, no se cuenta con la información necesaria para detectar la existencia de cargos en organismos Nacionales y/o Municipios, al momento de la contratación de un agente". "No existe a nivel Provincial registro que posea la información sobre todos los cargos y/o contratos que una persona ostenta, con lo cual es prácticamente imposible detectar dicha información", esgrimen.

Ese pequeño ejemplo sirve para confirmar las falencias que existen en el sistema de control interno de la obra social y la da fuerza al pedido de auditoría que están impulsando desde Activá Mendoza.

"La auditoría hace falta para saber cuál es el motivo por el que OSEP tiene la deuda que tiene. La política siempre propone la misma salida: el aumento. Aumento de cargas patronales y aumento a los afiliados. Pero si no sabemos cuál es la causa por la cual aumentaron los gastos o entró en mora, en el futuro vamos a tener el mismo problema una vez más", aseveró el empresario Rodolfo Vargas Arizu en diálogo con MDZ Radio.

Rodolfo Vargas Arizu, Luis Petri y Mauricio Badaloni.

"¿Por qué la política entra a manejar OSEP? No tendría que estar en manos del Estado. Hay que poner gente profesional a manejar el tema. Cuando el la empresa necesitamos un vendedor ponemos un vendedor no alguien que nos gustaría que esté adentro aunque no tenga dotes de vendedor", agregó el integrante de Activá Mendoza y subrayó la necesidad de contratar una auditoría externa para detectar dónde están los problemas que llevaron al déficit de OSEP.

"Hay que poner gente profesional, que esté en el tema y que sea independiente de la política. Porque si no es así, se duda de si en realidad es una caja de la política. No importa si es una persona que merece confianza al gobernante, importa que tenga la idoneidad para ocupar ese lugar", señaló Vargas Arizu.

El empresario vitivinícola aclaró que ser parte de Cambia Mendoza no les impide tener una mirada crítica y aportar su punto de vista sobre temas puntuales. "Hay que tener gente nueva. Estar dentro de un frente oficialista no nos quita la perspectiva y decir lo que pensamos. Estamos en contra de la homogeneidad de criterio por estar dentro de un frente. Nosotros vemos los problemas y decimos cuál es. No es criticar por criticar", concluyó.