Se estrelló uno de los drones por los que Sergio Berni pagó 7 millones de dólares

Se reventó contra el piso uno de los drones que compró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. El evento sucedió en una prueba en la mañana del domingo en la Ciudad de La Plata.

Se trata de una de las diez unidades adquiridas en la República de Sudán para vigilar los campos bonaerenses. Los drones son de la empresa china JOUAV y cuentan con seis metros de largo y un peso de media tonelada. El monto pagado por estos artefactos ronda los 7 millones de dólares.

Los drones se destacan en lo que respecta al vuelo extendido, la alta capacidad de carga y la velocidad de más de 100 kilómetros por hora. La distancia diferencial que puede tener con su base de gestión es de hasta 200 kilómetros.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El dispositivo quedó destrozado y no sirve más. No hubo heridos y tampoco se filtró la razón por la que tuvo un imperfecto. Asimismo, desde el Gobierno informaron que "no se pierde dinero por el episodio" debido a que la empresa deberá reponer el artefacto en cuestión.