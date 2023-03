Máximo Kirchner dejó a Alberto Fernández aislado y lejos del kirchnerismo

Con Máximo Kirchner a la cabeza, el kirchnerismo sacó músculo en el conurbano bonaerense y se desmarcó de Alberto Fernández. Mientras el Presidente encabezaba una acto en Merlo, el jefe de La Cámpora, el ministro del Interior, Wado de Pedro y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof visitaban Lomas de Zamora donde junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; para participar de la inauguración del Hospital de Diagnóstico Inmediato “Nuevo Aráoz Alfaro” de Temperley; y de la entrega de dos ambulancias.

En el plenario de la militancia `Luche y Vuelve. Cristina 2023’ que se realizó el sábado 11 en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del municipio de Avellaneda, Máximo Kirchner señaló que “es importante la participación de la gente” para lograr “construir ese lugar y las condiciones para que” Cristina Kirchner “vuelva a diseñarla la estrategia” como en 2019, cuando eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente y ella integró la fórmula como vicepresidenta del Frente de Todos.

En un mensaje a la interna del Frente de Todos, Máximo Kirchner había señalado que “parece mentira que tras la persecución judicial y el hostigamiento mediático, hayan compañeros más interesados en ganarle a Cristina, que en que el país salga adelante”.

En Lomas de Zamora, el jefe de La Cámpora mantuvo el perfil bajo y la centralidad política recayó en Eduardo Wado de Pedro. En ese marco, el titular de la cartera de Interior llamó a “seguir soñando con poner a la Argentina donde supo estar: en el lugar de un país con inclusión, producción y el poder adquisitivo más alto de la región”. “Tenemos que poder decirles a los jóvenes que van a tener la oportunidad de progresar, además de que van a tener contención y un ámbito para poder crecer en el país”, añadió el funcionario del Ejecutivo durante un acto del que también participaron la intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci; la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermin; el secretario de Municipios del Ministerio del Interior, Avelino Zurro; y el director ejecutivo del Hospital, Alberto Fernando Guerrero.



Y, refiriéndose a la oposición, añadió: “Los mismos que hoy se quejan y dicen que hay jóvenes yéndose de la Argentina son los que no quieren construir universidades, ni escuelas ni centros de salud”. “Cuando recorro las provincias argentinas, compruebo que la anterior gestión de Juntos por el Cambio no logró finalizar obras de infraestructura necesarias que estaban a punto de ser concluidas, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y digo esto porque en la provincia de Buenos Aires tuvimos a una gobernadora, María Eugenia Vidal, que nos dijo que no hacía falta construir universidades. No sólo lo dicen, sino que también en el Congreso votan en contra de la construcción de hospitales y universidades”, prosiguió el ministro del Interior.



En otro tramo del encuentro, Wado de Pedro destacó la gestión y el compromiso del gobernador Kicillof, quien “con toda su capacidad y su corazón diseñó un plan para la provincia, y lo está ejecutando”. “Les quiero decir a Juntos por el Cambio que no somos como la Ciudad de Buenos Aires, cuyos gobernantes planifican negocios inmobiliarios donde hay centros de salud. Somos la gestión de la Provincia de Buenos Aires, y donde hay un centro de salud, donde hay un hospital, hacemos esta maravilla de gestión”, concluyó de Pedro.



Por su parte, Axel Kicillof agradeció la presencia del ministro del Interior, de quien dijo que “no ha parado un día de caminar por todo el interior de la Argentina”. “Cuando todavía estábamos en pandemia, Wado de Pedro comenzó a llamar a cada uno de los gobernadores y gobernadoras para saber cuáles eran las obras, cuáles eran los planes que teníamos en el territorio en materia de infraestructura. La infraestructura social básica, pero también la portuaria, la estructura vial, educativa, sanitaria. Nos dijo que no pensáramos en la urgencia cotidiana de ese momento de pandemia, sino en qué obra necesitábamos para poder transformar la estructura productiva de cada una de las provincias de la Argentina”, añadió el gobernador, para luego asegurar que “lo que hiciste seguramente va a contribuir a los próximos 20 años del desarrollo de nuestro país”.

Por su parte, y tras destacar que “hoy es un día especial para los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora, para nuestra gestión y para este equipo”, Martín Insaurralde aseveró que “para acceder a la igualdad, los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora también deben tener garantizado su derecho a la salud”, y dijo sentirse “muy orgulloso de haber construido este gran equipo, que le está dando a Lomas de Zamora los mejores años de su vida. Esta revolución de obras tiene que continuar en Lomas de Zamora para sus vecinos y vecinas, ampliando derechos como lo venimos haciendo desde hace ya 14 años”.

Luego, los funcionarios se dirigieron a la Escuela Técnica N°1 de Lomas de Zamora donde, en el marco del Programa Conectar Igualdad Bonaerense, hicieron entrega de 282 computadoras para alumnos y alumnas del séptimo año de escuelas técnicas del distrito. Conectar Igualdad Bonaerense es una política pública de ampliación de derechos, que busca reducir la brecha digital y fomentar de este modo una educación moderna y de calidad. A través de este programa, las y los estudiantes de las escuelas públicas acceden a equipos tecnológicos con contenidos pedagógicos en concordancia con su derecho al acceso a una educación de calidad.