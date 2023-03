Los sorpresivos pasos de Omar De Marchi que agitan el tablero político

El jueves pasado Omar De Marchi salió a correr. Lo hizo solo. Y subió fotos a la red social Twitter que acompañó con un texto que no fue azaroso. “Correr solo, en silencio y en los cerros, es el mejor momento para pensar en tiempos de decisiones”, sostuvo. Ese mismo día, el 16 de marzo, mantuvo dos encuentros que parecen contradictorios, pero en los que podría definirse su futuro político. Se reunió con el radical Luis Petri en lo que puede ser un ensayo de dupla para la gobernación para enfrentar al radical Alfredo Cornejo en la primaria del Frente Cambia Mendoza. Pero además, se reunió con demócratas con quienes habría charlado que iría por fuera en una posible primaria contra el diputado de Unión Popular Jorge Difonso, quien, según esperan desde el frente que postula a Javier Milei como presidente, podría ser precandidato a gobernador.

Los radicales aseguran que sólo De Marchi conoce qué decisión tomará finalmente. Tiene dos alternativas: competir en la primaria como precandidato a gobernador del PRO dentro del Frente Cambia Mendoza o hacerlo por fuera, pero sin el sello de su partido ya que los dirigentes nacionales de la fuerza- como los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich- le impiden llevarse el nombre. Los pronósticos más pesimistas arriesgan que una tercera opción es que abandone la carrera electoral por falta de respaldo nacional.

En medio de todas estas pujas, De Marchi se encontró con Petri en la quinta sección de Ciudad, en las instalaciones de la fundación de exdiputado nacional y precandidato a gobernador radical. Hasta ahora, Petri enfrentará a Cornejo en la primaria del Frente Cambia Mendoza. Sin embargo en ese encuentro, plantearon la posibilidad “seria” de integrar una fórmula: De Marchi- Petri o Petri- De Marchi para rivalizar contra Cornejo, siempre por dentro de la alianza oficialista. Sería el camino más elegante de ir a la interna que tendría De Marchi quien en los últimos meses ha pronunciado críticas furiosas contra Cornejo y el gobernador Rodolfo Suarez. Además, una manera de juntar fuerzas contra un precandidato que según las encuestas es el favorito para ganar las generales. No es la primera vez que De Marchi y Petri se reúnen. Cuando el dirigente del PRO estaba convencido de irse de Cambia Mendoza, lo llamó para que se fuera con él y se transformara en pata radical de una nueva fuerza con altas chances de pelear, al menos, las bancas legislativas a Cornejo en las elecciones generales. Petri siempre se negó a salir de Cambia Mendoza. En el entorno de De Marchi confirmaron que la reunión existió y que ambos tienen buena relación. Pero negaron que estén preparando una fórmula, o una estrategia conjunta para "ir por dentro". "Hablaron de Mendoza, de los problemas, de política. Pero no de ir por dentro, por fuera o armar una fórmula. Eso no existió", explicaron.

Ese jueves, De Marchi también se juntó con. dirigentes del PD que junto al Partido Libertario, Encuentro y el Partido de los Jubilados conforman el Frente electoral que postula la precandidatura a presidente de Javier Milei en Mendoza. En esa cónclave, el lujanino les avisó que está dando pasos para dejar Cambia Mendoza. Por eso, los dirigentes de esa alianza electoral ya imaginan su propia primaria para elegir a su candidato a gobernador. Pretenden que De Marchi se enfrente con Difonso, el diputado sancarlino, líder de Unión Popular, partido que recientemente dejó Cambia Mendoza. Quieren que ambos exdemócratas sean las caras de una tercera fuerza – que podría competir por el segundo puesto con el PJ- este año. En San Carlos, los seguidores de Milei ya son socios de Encuentro por San Carlos, que gobierna el departamento con Unión Popular a la cabeza. Ahora, proyectan ese frente a nivel provincial y piensan en Difonso como precandidato a gobernador enfrentado en una primaria con De Marchi.

El tiempo, como De Marchi el jueves pasado por el piedemonte mendocino, corre y la gran incógnita de las elecciones 2023 se descubrirá en breve.