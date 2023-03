Patricia Bullrich cuestionó al Gobierno por su "tibieza" contra los narcos

Tras la amenaza y la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich tomó el guante y cruzó con dureza al gobierno de Alberto Fernández por "las soluciones a media" que implementan para combatir el narcotráfico.

"Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo", tuiteó la presidenta del PRO y precandidata a presidenta.

"No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas", cuestionó.

Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo. pic.twitter.com/ka03e4J3d5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2023

El reclamo de la exministra de Seguridad va en línea con lo que pedido previamente por el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, manifestó enojado a la prensa tras la amenaza a la familia Messi-Roccuzzo.