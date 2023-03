Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la OEA un informe sobre el intento de magnicidio

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).



El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de ese comité al país para abordar la violencia contra las mujeres, informó la Dirección de Prensa de la Cámara alta.



En la reunión, que continuará este viernes, se trató el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022, señalaron fuentes parlamentarias.



"Entregamos este informe sobre violencias ejercidas contra mí y el intento de magnicidio, o de asesinato, contra mí. Es difícil hablar de estas cosas en primera persona pero bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar", expresó la vicepresidenta en un video que publicó en su cuenta de Twitter.



En esa misma plataforma compartió el informe que entregó al Comité, con la carátula "Informe sobre violencias ejercidas contra Cristina Fernández de Kirchner. El intento de magnicidio en su contra".

Recibí al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos.



En el documento, de 96 hojas, se destaca que el intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación constituye "el hecho de mayor violencia política desde el retorno de la democracia en nuestro país".



Y hace un recorrido de "la escalada de violencia por motivos políticos y de género hacia su figura" a lo largo de sus mandatos, a través del "hostigamiento mediático", los discursos de odio, entre otras cuestiones.



Por otra parte, este viernes se realizará una conferencia de prensa para informar sobre el encuentro.

Comparto el informe completo que le entregué al Comité



Luego de la primera jornada de trabajo, Marcela Huaita Alegre, integrante de la comitiva, señaló: "El año pasado nos hemos pronunciado en varias oportunidades en preocupación de la violencia política contra las mujeres que se da en toda Argentina y la región de América Latina".



"En esos pronunciamientos, como comité que monitorea la convención de Belén do Pará, hemos ofrecido la asistencia técnica a los diferentes Estados y estamos muy agradecidos que el Estado de Argentina haya aceptado este ofrecimiento de asistencia técnica", añadió.



En un breve contacto con la prensa, remarcó que hubo reuniones con "diferentes instancias del Poder Legislativo y Judicial", como así también con el Poder Ejecutivo para "escuchar cuáles son los avances, pero también los retos y obstáculos en esta materia".



"También de manera importante nos hemos reunido con quienes han sufrido situaciones de violencia política en diferentes ámbitos del espacio público", precisó.



El trabajo en el país, aclaró Alegre, "todavía no ha terminado", por lo que mañana se brindarán "algunas recomendaciones preliminares", antes del informe final que será presentando en las próximas semanas.



La delegación está encabezada por su presidenta, Huaita Alegre, de Perú, e integrada por Leila Linhares Barsted, de Brasil; Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica.



También la conforman la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero, y la responsable de la comunicación, Tatiana Bensa.



La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, formalizando la definición de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, como una violación de sus derechos humanos.



El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención.