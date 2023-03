Alberto Fernández flaquea y le vuelve a bajar el precio a su candidatura

El presidente Alberto Fernández reiteró que "no importa quién va a presidir la Argentina" a partir del 10 de diciembre próximo, sino que "sea de los nuestros", y pidió que "no cambiemos".



"La Argentina tiene un enorme futuro. Confiamos en nuestras políticas, este es el rumbo", aseguró Alberto Fernández a través de su cuenta de Instagram, donde también publicó un video que recuerda fragmentos de su discurso de este martes en Morón, en un acto donde certificó la cobertura total de cloacas.



Haciendo referencia a la coalición opositora Juntos por el Cambio, el jefe de Estado pidió: "No cambiemos".



"El país se desmoronó cuando nos desviamos de esta senda. No importa quién va a presidir la Argentina. Lo importante es que sea de los nuestros", indicó en referencia a la coalición que conforma, el Frente de Todos.



El video publicado recuerda que a fines de la década de 1980, el por entonces intendente de Morón Juan Carlos Rousselot suscribió un acuerdo con una empresa de la familia Macri para la construcción de las cloacas del distrito, hecho que fue denunciado como un acto de corrupción y que le costó la carrera política a ese jefe comunal.



“Es imposible no recordar hoy esa foto (en la que se ve a un joven Mauricio Macri firmando el contrato junto a Rousselot). Se llevó puesto a un intendente pero dejó libre al corruptor. El corrupto terminó enjuiciado y el corruptor siguió su vida, hizo maniobras de contrabando con la venta de autos y luego se volvió presidente de Argentina donde también hizo sus maniobras”, dijo durante el acto el presidente en referencia a los contratos de participación público-privada (PPP) que impulsó Cambiemos.



Alberto Fernández añadió que “no todo es lo mismo en política” y señaló que su administración “pudo demostrar que se pueden hacer obras públicas sin beneficiar amigos y pensando en la gente”.