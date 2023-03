Desde la cárcel, hablaron los piqueteros mendocinos presos y el martes volverán a cortar las calles

Martín Rodríguez y Lorena Torres, referentes de Unidad Piquetera y el Polo Obrero, hablaron desde las cárceles donde se encuentran presos tras haber sido detenidos e imputados por entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público y entorpecimiento del tránsito. Fuentes le confirmaron a MDZ que este lunes, en la explanada de Casa de Gobierno, confirmarán los cortes de calles y las acciones que llevarán a cabo el martes en Mendoza y el resto del país.

Distintas agrupaciones dirán presente este lunes a las 11 de la mañana en la explanada de Casa de Gobierno, donde pedirán la presencia al gobernador Rodolfo Suarez, con quien esperan tener una reunión "para determinar la situación de los compañeros".

Será una mañana agitada en el barrio Cívico con la presencia de distintas agrupaciones, entre ellas Sitea, Movimiento Evita, Frente de Izquierda, Polo Obrero, Montoneros Mendoza, solo por citar algunas de las extensa lista de organizaciones sociales, políticas, partidarias, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, culturales y socioambientales que piden la libertad de Martín Rodríguez y Lorena Torres.

Martín Rodríguez, de 34 años y con casi 20 años de militancia en el Polo Obrero, es trabajador administrativo en el Concejo Deliberante de Guaymallén, está detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer y expresó: "Compañeros y compañeras gracias por la energía y por la enorme lucha que están desenvolviendo para que tengamos la libertad Lorena y yo".

Mientras piqueteros votaron un nuevo mega corte en todo el país, que incluirá 120 piquetes desparramados a lo largo y ancho de la Argentina, incluida nuestra provincia, según le precisaron a MDZ, el líder provincial pidió: "Vamos el martes porque no podemos permitir que Mendoza sea la única provincia del país donde hay presos políticos y donde el Gobierno y la Justicia montan un estado policial para que no podamos expresar nuestras ideas o salir a reclamar por lo que consideramos que es justo como trabajo, vivienda y alimentos".

"Es muy importante quebrar esa política así que vamos con todo para ganarle al Gobierno esta batalla", agregó Martín Rodríguez.

En tanto, Lorena Torres, quien milita en el Polo Obrero desde 2016, también habló desde el penal de Aguas de las Avispas, en Cacheuta, e intentó llevar tranquilidad a sus compañeros: "No se preocupen, yo estoy muy bien. Estoy muy fuerte y orgullosa de la lucha que están llevando allá afuera".

"No nos dejemos meter miedo que esto es una persecución política. No quieren que tengamos las condiciones de vida que nosotros merecemos. Sigamos en la lucha, no nos dejemos vencer. Acá estamos con Martín, muy fuertes. Sabemos que no estamos solos, que somos una fuerza que rompe las barreras de la provincia y que estamos en todo el país dando esta batalla", cerró Torres.

Fernando Giunta, fiscal de Tránsito, ordenó el viernes por la tarde noche que los piqueteros Martín Rodríguez y Lorena Torres, referentes provinciales de Unidad Piquetera y el Polo Obrero, fuesen trasladados a distintos servicios penitenciarios del Gran Mendoza. La detención de Martín Rodríguez.

Ese fue el cierre de una semana agitadísima en Mendoza tras la detención de los referentes locales Rodríguez y Torres. Al mismo tiempo que desde el Gobierno local destacaron lo ocurrido como un ejemplo de que en la provincia se respetan las leyes y que el que corta calles va preso, se generó un fuerte repudio por parte de la Izquierda y referentes nacionales como la diputada Romina Del Plá y Eduardo Belliboni llegaron a Mendoza para exigir la liberación de los compañeros locales.

La presencia de líderes nacionales continuará este lunes cuando Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda llegue a sumarse a la campaña que encabezan localmente Víctor da Vila, precandidato a gobernador y Eduardo Belliboni, líder nacional del Polo Obrero.

Fuentes le indicaron a MDZ que este lunes a las 11 de la mañana dirigentes nacionales de Derechos Humanos, políticos, y líderes sindicales que también llegarán a Mendoza realizarán una conferencia de prensa donde se anunciarán las acciones del martes.

En Mendoza, el pasado lunes 13 de marzo se desarrollaron múltiples cortes de tránsito en los tres accesos (Este, Norte y Sur) a la Ciudad de Mendoza, los cuales generaron caos vehicular en las últimas horas del día. Posteriormente, el martes 14, hubo movilización y acampe por las calles céntricas y allí se produjo la detención de Rodríguez y Torres. Uno de los tantos piquetes del lunes 13 en Mendoza. MAXIMILIANO RÍOS/MDZ

Pese a las constantes advertencias de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que el viernes 17 por la mañana amplió la denuncia contra el Polo Obrero y otras organizaciones sociales debido a la insistencia de los mismos en movilizarse, el viernes por la tarde hubo una nueva marcha que originó una fuerte custodia de Casa de Gobierno.