Los ministros agnósticos que por primera vez empiezan a creer en Cristina Fernández de Kirchner como candidata

El intendente en uso de licencia se sirve su propio café. Invita con otro y se vuelve a sentar. Recibe a este periodista alejado del despacho que antes utilizaba frecuentemente, y se queja de algunos de sus pares que, habiendo designado a sus interinos, terminaron dando ellos los discursos de apertura en sus respectivos concejos deliberantes. “No sirve, no das buena señal”, dice como al pasar.

Este referente importante del Frente de Todos sabe que Alberto Fernández no será candidato, pero es otro de los que nunca quiso que lo degradasen tanto. Si bien es de los que siempre tuvieron buena conexión con Máximo Kirchner y Martín Insaurralde, en algún momento hasta insinuó pensar que “si la inflación baja, no va a ser Sergio Massa el candidato, sino el propio Alberto. Esto es política pura”, decía a fines del año pasado.

No pasó tanto tiempo de aquella última charla informal con MDZ. Fueron sólo tres meses. Pero, tanto para él, como para el resto del frente que integra, Argentina volvió a cambiar. El campeonato del mundo, que algunos esperaban sirviera de tabla de salvación, terminó desnudando que la Selección argentina es del Pueblo, se saca fotos con Mauricio Macri pero no entra a la Casa Rosada ni posa con Wado de Pedro a pesar de que el ministro los fue a recibir al aeropuerto de Ezeiza.

Como siempre ocurre en estos reencuentros, la charla va y viene sobre las experiencias personales, amigos que tuvieron un éxito o un percance y preguntas que a veces no tienen respuestas. “¿No se hablan estas cosas, que son tan de la diaria?”, preguntó este periodista. “No, esa mesa que vos decís no existe”, contesta con desazón. Es uno de los que más cómodo se sentiría.

“No veo a Cristina candidata. No, no lo veo”, empieza su oración luego de diferentes análisis que consisten entre la figura de Massa presidente, una interna, o la propia vicepresidenta aceptando que no está proscripta. Sin embargo, al poco tiempo retrocede sobre sus dichos y dice. “Efectivamente, ya todo puede ser. Inclusive que los pibes, no sé si Máximo o Wado, pero todo ese mundo que armaron con La Patria es el Otro, termine diciendo que ella es la única que los representa”.

Y ahí ingresa lo que advirtió Guillermo Moreno hace una semana. “Alberto ya no tiene más poder, pero le ganó la batalla psicológica a Cristina. Tiene un lapicito que le quedó muy chiquito de tanto sacarle punta, pero con eso sigue haciendo política. Es su mejor momento”, había advertido el exsecretario de Comercio Interior que se presentará como candidato presidencial por fuera del Frente de Todos.

Un ministro del Gobierno nacional que insiste en la potencialidad de la candidatura presidencial de Sergio Massa también empezó a tener dudas no sólo sobre si al ministro de Economía le entusiasma la idea para la cual muchos lo empujan sino que también advirtió lo que comentó su compañero del Frente de Todos.

“Que ni Máximo ni Wado hayan ido a la reunión de los otros días del kirchnerismo furioso (realizado en Ensenada con Mario Secco como anfitrión, como cada quince días) también tiene que ver con eso. Para los dos, que son los únicos que saben la verdad, Cristina no quiere ser candidata. Entonces piensan estrategias que van desde el propio Wado, Sergio o Axel. Pero no lo pueden decir porque el resto los mata”, comentó entre sus íntimos.

Dato al margen, hay que ver si se mantienen esas reuniones en Ensenada. A Secco no le gustó nada que el plenario de La Patria es el Otro se hiciera en Avellaneda. Tuvieron que hablar mucho para convencerlo.

A pesar de lo que pide y ruega Kicillof, uno de los asesores más cercanos a este ministro, que también habla con todos, “el candidato que tiene en mente Máximo es Axel presidente. Y eso se nota con todo lo que está haciendo”, le confió a su jefe y amigo.

Lo de Axel Kicillof candidato presidencial no cuaja en el entorno del gobernador. Sostienen que si bien puede ayudar para hacer una mejor elección en caso que no se presente Cristina, para lo cual él está trabajando, se pierde la provincia. “Pero eso también está en duda. Él dice que le saca más de diez puntos a Santilli (Diego) pero si después al "Colo" le sumamos los puchitos que le dan Cristian Ritondo, Joaquín De la Torre y los radicales, chau, perdemos en todos lados”, se confesó el jefe comunal en uso de licencia.

“Acá lo que hay que hacer es que todos trabajemos para ganar. Y no pensar que unos u otros podemos sobrevivir. A mí no me gustan muchas cosas que están pasando y la actitud de algunos compañeros y compañeras que creen que esto o no tiene solución o debe ser a las patadas. Pero sin embargo no puedo permitirme que eso me frene para dejar todo en manos del macrismo”, contó la misma fuente.

Ahora la gran duda es si todos piensan como él o empiezan a trabajar para ver quién es el jefe de la futura oposición o el líder de la negociación que arrancaría en 2023.