Vidal se metió en la interna de Cambia Mendoza y habló de su posible candidatura

La precandidata a presidenta por Juntos por El Cambio, María Eugenia Vidal, llegó a Mendoza, en el marco de su recorrida por distintos lugares del país. El día jueves, estuvo junto a Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo. Este viernes, tenía planeado reunirse con De Marchi para pregonar la unidad en el oficialismo mendocino, sin embargo, el encuentro se suspendió. En diálogo con MDZ Radio, se refirió a su candidatura y se metió en la interna de Cambia Mendoza.

Primeramente, Vidal habló sobre la esperada candidatura de Mauricio Macri y advirtió: "Seguramente él va a decidir cuando y qué va a decir. Me pareció interesante poder anticipar que si él es candidato yo no iba a serlo. El generó el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich y el mío. Nos desarrollamos públicamente y desarrollamos nuestra participación política, porque el decidió involucrarse, y siento que es algo que hay que respetar".

Además, se refirió a la política actual y sostuvo que "hay una Argentina invisible para la misma. La política se ha convertido en un circo sin público, donde lo que se discute no tiene que ver con los argentinos, que están afuera de la carpa. Muchos están discutiendo su lugar en la grieta y no cual es el lugar de la gente, cuáles son sus problemas. Este es un gobierno que durante tres años no solamente no puede resolver los problemas de la Argentina, sino que los agravó. Y creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en estos ocho meses de mandato en que hagan lo que tienen que hacer", dijo.

La precandidata a presidenta señaló que el Gobierno actual no resolvió las materias pendientes que dejaron en su gestión, sino que "las empeoró". "Hay más pobreza e inflación que en diciembre de 2019. Volvió para atrás con cosas que sí habíamos hecho bien. No se trata de echar responsabilidades sino que cada uno se haga cargo de su gestión", agregó.

Arde la interna en Cambia Mendoza

Vidal, en su paso por Mendoza, advirtió que la provincia "es una de las que tiene mayor potencial para crecer" . También remarcó que los mendocinos, "no dejaron avanzar al kirchnerismo, y eso se nota". "Por supuesto que tiene deudas pendientes como la pobreza e inflación", remarcó.

En este sentido, se metió en la interna del frente político Cambia Mendoza y sostuvo: "Mi posición hacia Mendoza no es distinta con la que he tenido en toda la Argentina. Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de la unidad. Hay un ciclo del kirchnerismo que hay que terminar en nuestro país. Tenemos la responsabilidad porque somos el único sector político con madurez y la experiencia suficiente para ganarle al oficialismo. Esta responsabilidad la tenemos tanto dirigentes políticos nacionales como provinciales".

Finalmente, advirtió que "respetará" la decisión de Omar De Marchi. "La discusión, no tiene que ser si decide romper o no. Acá hay un partido que es el PRO, con dirigentes provinciales, nacionales, entiendo que no es una decisión individual, sino que producto de un debate. En el mismo mi posición esta clara y es de unidad", cerró.

