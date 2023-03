Habló el embajador argentino en Ecuador tras abandonar ese país

El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández "no reconoció ninguna complicidad" de la Argentina en la fuga de la sede diplomática de la exfuncionaria de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, y advirtió que se trata de "otra de las mentiras" del canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín.

"No hay ninguna complicidad, el presidente no reconoció ninguna complicidad. Esa es otra de las mentiras del canciller Holguín. Él está tratando de sacar el músculo político que no tiene y demuestra una incapacidad al romper un esquema regional entre dos países que tienen una relación histórica enorme", apuntó Fuks.

Durante la primera escala del vuelo que lo traerá de regreso a Buenos Aires, el embajador se tomó unos minutos para realizar una entrevista telefónica con Noticias Argentinas al arribar a la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde contó detalles del conflicto diplomático que se desató en los últimos días.

"El presidente primero habló conmigo, me llamó porque quería hablar con [su par de Ecuador Guillermo] Lasso y con mi teléfono habló con el canciller. Lo que le estaba pidiendo era hablar con Lasso para desescalar el conflicto y el canciller ya tenía en su mano el decreto o la nota en la cual me solicitaban que me retirara", relató Fuks.

En esa línea, el diplomático continuó: "No iba a volver a atrás con la decisión y le negó al presidente las opciones que le dio en la conversación para desescalar el conflicto. Holguín lo atendió delante mío porque la llamada fue con mi celular. Todo lo que quiere inventar no sucedió, yo estaba a 5 centímetros de él. Está diciendo cosas que no puede comprobar".