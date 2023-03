Andrés Ibarra: "Hay que agrandar y mejorar la Bombonera, no sólo pintarla"

Andrés Ibarra es el elegido por Mauricio Macri para recuperar la presidencia de Club Atlético Boca Juniors. Recién llegado de Madrid, donde fue recibido por los presidentes del Real Madrid y el Atlético Madrid, el candidato de la oposición Xeneize denuncia la falta de información en Boca Juniors, define como "patética" la actual gestión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, y anuncia un ambiciosos proyecto para refaccionar, urbanizar la zona del estadio y ampliar la Bombonera en al menos 25 mil nuevos asientos.

- Estamos con Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca. Ex ministro de Modernización del Gobierno de Cambiemos y un dirigente y empresario que trabajó más de 20 años al lado de Mauricio Macri. Bienvenido a MDZ.

- Muchas gracias y un saludo a todos.



- Está recién llegado de Madrid, ¿quiere contarnos cuál fue su agenda en España?

- ¿Cómo no? Bueno, primero participé a través de un panel en una charla que di en en el ámbito del Congreso mobile, un congreso de telefonía móvil que se llevó a cabo en Barcelona. Sí, después tuve alguna reunión también vinculada con temas de tecnología, que es a lo que me dedico y lo que me dediqué durante bastante tiempo en Valladolid, en lo que es la Junta de Castilla y León.Y después tuve una agenda copiosa del tema fútbol desde ya, y ahí tuve reuniones con el Real Madrid, y en el Atlético. Y por último estuve también reunido porque me interesaba ver la mirada de ellos en la Liga española de fútbol con Javier Tebas, que es el presidente de la Liga española de fútbol.

Yo te diría que una manera de resumir ambas charlas tuvieron que ver, por un lado, con la problemática que ellos enfrentaron y están solucionando y han solucionado respecto de la infraestructura del estadio. Por el otro lado, le dan una importancia enorme, como corresponde y como lo hicimos nosotros. Yo fui gerente general de Boca en la época de Mauricio Macri, de Mauricio como presidente de Boca, al tema del fútbol juvenil, a lo que ellos llaman la academia y hoy coincidimos muchísimo en este tema que a mí me apasiona y que es la formación de personas más que futbolistas, que por supuesto es clave desde ya la formación, la detección de talentos. Pero sobre todo hay la responsabilidad de formar personas.



- ¿Se pueden aplicar en Boca esas experiencias?

- Y, esto depende de una decisión política. Primero porque después se buscan los instrumentos para hacerlo y es otra de las cosas que en Boca no pasa, no hay información o tenemos mala información respecto de un montón de temas.



- ¿Y a qué se debe la falta de información en Boca?

- Yo creo que hoy Boca está mal manejado. La conducción en general de Boca es una conducción que atrasa en muchos aspectos, que no tiene la decisión de tener un ida y vuelta apropiado con el socio. Creo que está haciendo una muy mala gestión en general, y que esa mala gestión muchas veces se cubre no mostrando las cosas, porque cuando nos enteramos del problema con los vitalicios yo estaba todavía allá. Cuando llegué me enteré de este problema, de la restricción y del filtro también para los vitalicios, cuando estatutariamente el club tiene perfectamente definido que los vitalicios tienen su lugar apropiado, con lo cual vos ahí tenés que tener una dinámica de manejo. Tal que primero que nada cumplas lo que tenés que cumplir y esto no pasa. Entonces la mala gestión se ve reflejada hoy en todas las áreas de Boca y ese es un ejemplo.

- Haciendo un paralelismo con la política nacional, ¿ve que ahora en Boca hay un doble comando entre Riquelme y Ameal, o que el club directamente lo maneja a Román?

- Yo creo que hay un paralelismo en muchos aspectos y como sea la cosa, Boca está muy mal conducido. Tenemos información que hay doble comando, que uno no puede entrar a un lado, o sea, una cosa patética para para lo que es el manejo de Boca. Yo les quiero decir esto: Boca es una institución de primer orden mundial. Y en las charlas que he tenido con ambos presidentes y cuando uno va al exterior, la marca Boca es una de las cinco marcas más importantes de la Argentina. Y si a la marca Boca no la abonamos todos los días con buena gestión, con transparencia y con gente comprometida y profesional para hacer estas cosas, lo único que estamos haciendo es conspirar con la destrucción paulatina de la marca Boca y por eso es que quiero ser presidente, con un equipo muy comprometido, profesional, honesto, para dar vuelta esta casi pesadilla que estamos viviendo.



- Trascendió una noticia muy importante de cara a las elecciones en diciembre de Boca, que es que Mauricio Macri sería candidato, ¿estaría dentro de la lista?

- Podría ser. Obviamente que es una decisión que depende de él. Yo estaría muy enorgullecido. Eso sería un orgullo para mí y para los dirigentes que me acompañan en este momento, que estamos haciendo una construcción armando las plataformas para mostrarle al socio. Sería un orgullo para nosotros y sería un aporte extraordinario que el mejor presidente de la historia de Boca forme parte de nuestra lista en el rol que sea, porque será siempre un hombre de consulta clave, pero que además forme parte de la lista para nosotros sería extraordinario.



- Volviendo a la actualidad de Boca, hace dos semanas se clausuró un sector del estadio. Quería saber su opinión sobre el estado actual de la Bombonera, si es que esa clausura es lógica. ¿Y cuáles son tus proyectos puntuales para el estadio?

- Si hablamos mucho de lo que han vivido en el Bernabéu respecto de las modificaciones y sobre todo la decisión del Atlético de salir del viejo Calderón e irse al nuevo Wanda, que tuve oportunidad de conocer, de verlo, recorrerlo y de vivir el partido contra el Sevilla. Extraordinario estadio, extraordinario. Bueno, yendo a la Bombonera, de nuevo, es un error lamentable de la gestión. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de esa grieta que se veía en el tercer piso, en la bandeja sur, ya hace rato que se observa y hubo denuncias y hubo imágenes y filmaciones. Y esto llegó a Boca y ahí fue de conocimiento público, porque hoy las redes te permiten ver todo. Entonces yo me pregunto, si yo soy el presidente de Boca, si yo pertenezco a la comisión directiva de Boca, y veo eso, ¿qué es lo primero que hubieras hecho o que cualquiera de nosotros hubiera hecho? Tomar las medidas para ver si ahí hay un problema. Porque si hay un problema, el primer responsable soy yo como presidente. Y si tomaste las medidas, ¿hiciste una auditoría técnica, llamaste a los mejores estructuralistas e ingenieros del país para que te den todos los informes que corresponden para corroborar que no hay ningún problema estructural? ¿Qué es lo primero que hago? Lo comparto con los socios para que se queden tranquilos. 'No hay ningún problema. Estamos bien. Esto se debe a un problema de mampostería, pero no a un problema estructural'. No se hizo nada de esto. ¿Y entonces cuál es el resultado? Que finalmente actuó la Justicia, la fiscal que tomó intervención. Y entonces la culpable es la fiscal o la culpable es la política que está detrás de la fiscal. O sea, es patético como se manejan y ese es tal vez el mejor ejemplo. Pero no tiene nada que ver la política con esto. Es un problema total y absoluto de gestión. Así que bueno, ese es un ejemplo claro de un mal manejo.

- Preguntaba por proyectos a futuro porque en River acaban de hacer una obra en el estadio, e incluso consiguieron financiación de parte de una empresa privada a través de Francisco de Narváez. Llegaron incluso a cambiarle el nombre al estadio, ¿ve factible un formato de este tipo aplicado a la Bombonera en el futuro?

- Yo les digo a todos los socios hinchas de Boca, nosotros tenemos que recuperar todo ese terreno perdido, recuperar esa gloria que subimos tener y como digo, es la marca más reconocida en el mundo. Dentro de la gestión está abordar los problemas de infraestructura que tiene Boca en el club y sobre todo en el estadio. Nosotros estamos trabajando con un equipo para analizar los proyectos que hay, que varios son anteproyectos, para ver la mejor solución de ampliación de la Bombonera, pero revisando por supuesto la parte estructural. Pensemos que es un estadio de 80 años. Entonces tenemos que revisar eso, pero enmarcarlo en lo que es una solución integral, un desarrollo urbanístico integral que involucre al barrio, que le dé al barrio mejoras comerciales, mejoras de conectividad, de acceso de estacionamientos, se tiene que escribir en un proyecto superador, mayor, que haga al interés público y como parte de eso, este equipo está trabajando para ver si tenemos una solución apropiada para la Bombonera. Por supuesto que podemos pensar también en alternativas superadoras de nuevos estadios, etcétera, pero hoy el socio de Boca quiere recuperar la Bombonera y ampliarla. Entonces nosotros estamos trabajando para eso y para decirle a mitad de año cuál es la solución que efectivamente vamos a encarar y cuándo la vamos a hacer, en qué hoja de ruta, qué vamos a hacer el día 1, qué vamos a hacer en el día 30, 60, 90.



- ¿En cuánto se podría aumentar la capacidad de público en la Bombonera?

- Para poder acercar una solución al menos transitoria a este problema que tiene Boca, el segundo club con más hinchas en el mundo, nosotros mínimamente tenemos que lograr aumentar la capacidad en unos 25.000 asientos más.



- Riquelme se defiende en el plano deportivo diciendo que consiguieron cuatro títulos hasta ahora. ¿Qué balance deportivo hace de la actual gestión?

- Mi i balance es paupérrimo definitivamente, porque me alegra como hincha, por supuesto, me alegra. Me encanta ganarle a River y me encanta ganar títulos, pero eso es algo a lo que los hinchas de Boca estábamos acostumbrados. Pero nos acostumbramos a una cosa superadora, que es la que nos llevó a estar entre los cinco clubes más importantes del mundo y son las copas internacionales. La cantidad de jugadores que han quedado libres, que después terminan siendo exitosos y se venden a valores de mercado impresionantes, como fue el caso de Nahuel Molina, al Atlético. Después, la cantidad de jugadores con problemas o los técnicos. El caso Izquierdoz, el caso Rossi, que no teníamos plata para renovarle. Bueno, claro, si no tenemos un sponsor que nos dé 10 millones de dólares por año, seguramente no nos va a alcanzar la plata para pagarle a los mejores jugadores que teníamos entonces. Y todo eso pasa en un marco de desorden y de situaciones no deseadas. Un club de fútbol y sobre todo de fútbol profesional tiene que ser manejado de una manera vertical, con dirigir exactamente desde el presidente al director de fútbol, al manager y no a consejos en donde abundan opiniones que sí, que reflejan los intereses de representantes, que pueden ser legítimos, pero pero que desordenan.



- ¿Cómo ve al club económica y financieramente?

- Bueno, ha sufrido el impacto y entre otras cosas, la falta de sponsors. Yo no veo claramente también una vocación destinada a traer marcas que sé que vinieron y que hicieron propuestas económicas y que por distintos motivo no nos cerraron. También habla de un problema serio de gestión y ahí entonces, finalmente todo se sufre en las cuentas, aunque parcialmente. ¿Con qué lo compensan? Subiéndole las cuotas sociales y el valor de las cuotas sociales a los socios y el valor de los abonos. Entonces, finalmente, ¿la presión en quién cae? En el socio de Boca. Entonces los ingresos han caído y el superávit operativo también ha bajado respecto de los ingresos de Boca. Y en eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque es muy fácil que las cuentas de un club se desvanezcan. Hay que ser muy cuidadoso con los gastos y, sobre todo en el caso de Boca, tener una vocación de generar ingresos que finalmente le vuelven al club en mejores equipos y en jugadores, en ser más competitivo y poder tener un plantel mucho más rico en ese sentido.