Juicio político a la Corte: el fiscal Carlos Stornelli no se presentó y piden desaforarlo

Gritos, caras largas y acusaciones cruzadas. La Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación recibió a los testigos solicitados respecto a las acusaciones hacia la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los abogados Juan Manuel Olmos, Guillermo Sebastián Garay, Natalia Hilda Monayer y Sebastián Alberto Garay. El fiscal Carlos Stornelli no apareció en la sala y el oficialismo determinó accionar de forma directa para obligarlo a declarar presencialmente.

La oposición llegó a las 13:20 para dar inicio a la reunión. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, comenzó hablando de la falta de Stornelli y se valió de que el reglamento le impide permitir la declaración por escrito. Esto dio inicio al debate colectivo.

El diputado del PRO, Pablo Tonelli, contrarrestó el argumento propuesto aludiendo a que "el reglamento de la comisión no puede estar al mismo nivel de la ley". "Da la impresión de que el oficialismo no quiere las respuestas de Stornelli. Sino le mandarían las preguntas y ya tendrían las respuestas para evaluar. Quieren hacerlo comparecer para maltratarlo. Show. En vez de tanta denuncia e ida y vuelta, ¿por qué no le mandamos las preguntas y la próxima anunciamos las respuestas?", destacó.

Comisión de Juicio Político.

Gaillard le respondió que lea el reglamento y habló de la Constitución Nacional del año 1953. "Si le permito declarar por escrito violo este artículo del reglamento. No puedo violarlo. Como presidenta no lo puedo pasar por arriba. Los fiscales podrán estar exceptuados de declarar en tribunales, no son tribunales", expresó.

El diputado del PRO, Álvaro Gonzáles, agregó con que "hay criterios distintos" y le pidió a la presidenta una votación para determinar si la declaración debe ser admitida de forma escrita o no. "Lo que interesa son las respuestas", largó. La respuesta fue negativa.

Ida y vuelta con el primer testigo: llanto y duda respecto a los chats

A pesar de que la oposición quiso debatir previamente la denuncia de falso testimonio del juez Ramos, el primer testigo comenzó a ser interrogado. Olmos Espel corrió la suerte de recibir primero las preguntas del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.

El legislador kirchnerista agradeció la presencia del abogado y destacó su "máxima predisposición con el Congreso argentino". Tailhade consultó si la cuenta de Twitter del testigo era "JuanmaOlima" y recibió la positiva. El diputado comentó la situación de filtración de chats del letrado con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro, y el abogado rompió en llanto.

"Ese día tuve un problema familiar con mi madre. Entré a Twitter y me pareció muy injusto lo que se decía de mí. Se me trató de forma impropia y desleal con el jefe. Fue difícil, sino no suelo interactuar en Twitter", destacó Olmos Espel. El abogado Juan Manuel Olmos Espel.

El ámbito teatral continuó deleitando la contienda legislativa. Talhaide consultó por la veracidad de los chats en cuestión y destacó que "lo que plantean los diputados de la oposición es una tomada de pelo". El oficialista exigió establecer si fue un invento o hubo edición en las conversaciones por Telegram.

Olmos Esbel aludió a que "no lo recuerdo, por mi función interactúo permanentemente con funcionarios. Al leerlo, chequeé el dictamen para mencionar en ese chat. No repasé el chat sino que me fijé en la captura de pantalla que vi".

Terminadas las preguntas al testigo, Talhaide salió con éste y se dieron un abrazo afuera de la sala; parece que hubo una foto entre ambos también. El diputado del PRO, Omar de Marchi, le gritó al kirchnerista al entrar y éste último le respondió "te voy a sacar una foto con Cornejo". Comisión de Juicio Político.

El testigo que siguió es el abogado judicial Sebastián Alberto Garay. Éste es hijo de Alberto Garay y actual trabajador de la Corte Suprema de Justicia. Las respuestas fueron ambiguas y no hubo certeza respecto a la comprensión de la parte que jugaba el testigo en cuestión. El diputado de la UCR, Mario Negri, saltó en carcajadas y lo siguieron los compañeros de mesa luego de una respuesta incomprendida.

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, salió de la sala riendo también.