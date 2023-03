La tremenda bomba electoral que lanzó un "enemigo íntimo" de Alberto Fernández

Guillermo Moreno aseguró que hay un “acuerdo no escrito” entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en la que ambos siempre terminan compitiendo entre sí y, en ese hipotético escenario electoral en el que ambos serían candidatos presidenciales, “gana Macri en primera vuelta”.

“Alberto Fernández hizo algo muy importante, a pesar que digan que es un meme. Le ganó la batalla psicológica a Cristina Fernández de Kirchner. Ella se quedó con la guitarrita que antes usaba él con los amigos y él con el lápiz, no una lapicera, pero con la billetera del poder”, dijo Moreno.

En una extensa entrevista con el programa Sentido Común, que conduce Alejandro Cancelare, el dirigente peronista y exsecretario de Comercio Interior durante los mandatos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, declaró que el actual es el “mejor momento político de Alberto Fernández”.

“Este es el mejor momento de Alberto Fernández porque el lápiz con el pueblo está más chiquito que nunca. Ahora, como se fueron agotando los tiempos, es el único que quedó con un discurso claro. Para él, hizo todo bien y quiere seguir. El resto no sabe qué decir y cómo explicar lo que hicieron y hacen”, dijo Guillermo Moreno, quien lo conoce muy bien porque fueron al mismo colegio.

Guillermo Moreno.

Con esta argumentación, el exfuncionario de Comercio Interior dijo que “todos los demás tienen del oficialismo tienen un lío bárbaro, inclusive Cristina. Y Alberto Fernández, además, tiene la billetera más grande. Y tiene la estructura jurídica porque preside el PJ ya que el Frente de Todos no existe más. Alberto será el candidato único del Frente de Todos y es su mejor momento porque ya le ganó psicológicamente a Cristina”.

Para el referente de Pueblo Peronista, quien anticipó también que será candidato presidencial en 2023, Alberto Fernández “es un socialdemócrata” y es una persona que “piensa mal y actúa peor. Y cuando una persona tiene amistades circunstanciales es porque no es bueno. Uno tiene amigos de hace treinta o cuarenta años. Pero el hombre o la mujer de relaciones circunstanciales no es bueno. Mirá lo que le terminó pasando a la socia”, por la exministra de Justicia, Marcela Losardo.

En otra referencia a su antigua jefa política, Moreno cree que “ella está subestimando lo que viene, de la misma manera que lo hizo en 2015 cuando no hizo nada para impedir que Mauricio Macri le ganara al peronismo".

“Nunca pasó que un oficialismo terminó perdiendo por un punto. Ella jugó a que ganara pero poquito. O a perder. Un oficialismo que perdió por dos puntos no existe en el mundo. Es como el campeón en el box. No podes empatar e irte, como ocurrió en 2015”, siguió con su comentario y análisis político. Y remató: “Lo peor no es que sienta proscripta, sino que ella termine yendo como candidata a presidenta por Unidad Ciudadana”.

“Está jugando a la derrota del peronismo, porque ella ya cree que pierde, y como el que venga tendrá que hacer un ajuste de tal magnitud que se va a poner al país de sombrero que todos la van a ir a buscar. Está equivocada. Porque el país se pone de sombrero con Massa (Sergio) porque entre las PASO y las elecciones generales puede volar todo por los aires”.

Ante esta hipótesis, Moreno considera que “Macri gana en primera vuelta, porque él le gana a ella y a Alberto Fernández que irán por separados. Esto ya lo vimos con Raúl Alfonsín, cuando luego de su derrota se dispararon los precios pero Carlos Melconián no lo dice porque está mintiendo, no lo dice porque tiene miedo a que se espanten todos si lo dice antes”.

“Los peronistas no vamos a ir ni con Cristina ni con Alberto. Si ella quiere que gane Macri, armará Unidad Ciudadana, que es lo que empezaron a hacer el viernes y el sábado con el discurso de Río Negro y en Avellaneda”, consideró sin eufemismos.