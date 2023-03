Cuánto mide Ricardo López Murphy en CABA y a quién le saca votos

Por ahora son solo rumores. Pero la foto de Patricia Bullrich con Ricardo López Murphy sacudió el tablero de Juntos por el Cambio en el escenario electoral porteño. La primera especulación que surge es que no solo el economista aparece dispuesto a respaldar el proyecto presidencial de la presidenta del PRO, sino que además podría lanzar la candidatura a jefe de Gobierno, postulación que podría alterar radicalmente la relación de fuerzas con miras a la PASO por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. En su entorno están entusiasmados porque lo ven competitivo sin haber salido a la cancha. “Tiene un piso respetable y puede hacer una excelente performance electoral”, asegura una fuente cercana al diputado nacional.

“No está claro ni definido. Si es candidato a algo, va a jugar en Capital. Eso seguro. Pero no definió su candidatura. Por eso no se lanzó. Lo positivo es que mide bien. Lo negativo es que no está claro si le van a dar el pegado de la boleta presidencial”, comentan a MDZ allegados al diputado nacional por Republicanos Unidos. Evidentemente los rumores de una eventual candidatura del exministro de Economía no entusiasma a Mauricio Macri y tampoco a Rodríguez Larreta.

Si bien el expresidente tiene un excelente vínculo con López Murphy, sabe que su postulación en CABA puede perjudicar a su primo Jorge, sacándole votos por derecha. Desde el larretismo admiten en privado que el “Bull Dog” podría complicar el armado electoral del PRO porque también le puede quitar votos a Fernán Quirós, por ahora el preferido en las oficinas de Uspallata. “Si actualmente el escenario luce complicado imagínate si se lanza Ricardo, le pondría más incertidumbre a la primaria”, sostienen desde Parque Patricios.

“Es una amenaza para Jorge y Lousteau. Al Gordo porque le come votos de derecha. A Martín le puede sacar voto radical más conservador. No sabemos si puede ganar pero sí complicar a varios. Pero su presencia molesta a los intereses del PRO y de la UCR”, agrega una fuente cercana a López Murphy. Los cálculos que hacen es que en las PASO de Juntos por el Cambio en 2021 sacó un 13% “y ahora lo tenemos en 15% sin haber salido a la cancha, con lo cual todavía tiene para crecer si es que finalmente decide ser candidato”.

Quienes conversan con el economista sobre su futuro electoral dicen manejar una encuesta reciente que los sorprendió porque él es el único de los que fueron medidos que no es candidato oficializado. “Está muy competitivo, nosotros lo mandamos a medir y nos dio arriba de Jorge Macri, casi empatado con Lousteau, y en otro escenario empatado con Quirós y arriba de Martín”, cuentan en reserva los números que manejan.

La gran duda en su espacio es que aún Roberto García Moritan y el funcionario larretista Yamil Santoro siguen insistiendo con la postulación del marido Pampita en lugar de López Murphy. “Quieren que sea candidato presidencial para que le saque votos a Patricia”, dicen en Republicanos Unidos.

Pero el gran interrogante es si Macri y Larreta lo dejan jugar. “Además si sale a la cancha, va a jugar a fondo. Con un discurso muy duro en seguridad y en el orden público, en bajar impuestos y bajar el gasto político. Ideal para el actual contexto”. No descartan en su entorno que le saque también votos a Javier Milei o mejor dicho a Ramiro Marra. Especulan con un corte de boleta Milei-López Murphy.

“Igual creo que Macri no le va a habilitar el pegado. Es muy riesgoso dejarlo jugar en un escenario así donde hay tanta calentura con la política”, aporta un asesor del exministro de Defensa. “El Gordo viaja en colectivo y no usa el chófer ni el auto de la Cámara de Diputados. Les va a hacer una campaña ética y moral al resto de los candidatos de JxC”.

Según el encuestador German Esponda actualmente el escenario electoral muestra a Lousteau con 17,4%, el primo Jorge 15,1%, Fernán Quirós 9,6% y Soledad Acuña 2,8% dentro de la coalición oficialista en el distrito. Marra se queda por abajo de lo que obtuvo Milei en el 2021. Muestra un 12.3%. Una fotografía sin López Murphy.