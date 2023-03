Miguel Ángel Pichetto: “La avenida del medio es una pavada, la única oposición que puede gobernar es Juntos por el Cambio”

El auditor General de la Nación y referente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, estuvo en Mendoza explicando el alcance de la denuncia penal que presentó junto al senador nacional Alfredo Cornejo contra el Instituto Nacional de Asuntos Indíginas (INAI) por el reconocimiento de tierras a mapuches en el sur provincial. Asimismo, el exsenador peronista se metió de lleno en la campaña electoral y ratificó sus aspiraciones de presentarse como precandidato a presidente en unas PASO de la coalición opositora.

Entrevistado por MDZ, Pichetto cargó contra los dirigentes nacional peronistas que apuestan nuevamente a “la avenida del medio” para derrotar al kirchnerismo y afirmó que “la única coalición opositora que está en condiciones de gobernar el país es Juntos por el Cambio”.

Resaltó que Mauricio Macri es el dirigente de mayor poder dentro del espacio y que la eventual decisión del exmandatario de volver a presentarse como precandidato, reconfigura todo el escenario electoral para el frente opositor.

A su vez, negó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esté proscripta y afirmó que el Gobierno del Frente de Todos tiene un “modelo casi de proto chavismo comunista, con algo de catolicismo”.

- Fue a San Rafael con el senador nacional y precandidato gobernador Alfredo Cornejo para hablar del conflicto mapuche, ¿cuál es su visión al respecto?

- Un tema que indudablemente ha sido conmocionante para la provincia de Mendoza y abona un sendero de conflictividad y fragmentación de la Argentina que son quienes se asumen como mapuches y que son pseudo mapuches. Hay una discusión histórica de fondo, que tiene que ver con que esta gente no es originaria del pueblo argentino y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no conoce los términos de la Constitución. En su artículo 75, inciso 17, en el nuevo marco de la constituyente del 94 define claramente pueblo indígena originario del Estado argentino, pueblo sujeto colectivo, de ninguna manera habilita el reclamo de una o un grupo de personas, sino que se trata de que el pueblo o la comunidad esté en el lugar y reclame la tierra. Hay una serie de requisitos para que los pueblos originarios indígenas del territorio argentino puedan hacer el reclamo del reconocimiento de la propiedad.

Mendoza es un caso particular que complementa los casos que vienen ocurriendo en el país de alta violencia, como en la zona cordillerana, donde el incendio, el sabotaje, el ataque a personas y la ocupación de predios de propiedad privada, han sido la línea de acción de los últimos cinco años. Lo de Mendoza es un detonante grave porque además ni siquiera participa la provincia ni el municipio. Es un acto unilateral en el marco del exceso o del abuso de poder del titular del INAI.



- ¿Qué hay detrás de esta resolución que toma el INAI?

- En primer lugar, es una ideología que viene con corrientes europeístas después de la caída del Muro (de Berlín), de poner en discusión el tema de los pueblos originarios en Latinoamérica, para indudablemente tratar de dividir y fragmentar, porque antes el indígena, el pueblo indígena, estaba incorporado en la sociedad con la Constitución del 53. La educación, la religión eran factores de unidad del pueblo argentino. A partir del 94 hay un trato diferenciado, este es el problema, y hay un reconocimiento a los pueblos originarios indígenas de la tierra que ocupan, no de la que ocuparon en el pasado a peticionar la propiedad. En ese tiempo había fuertes presiones de ONG extranjeras, holandesas, inglesas, detrás del reclamo de algunos representantes indígenas del país. De la manera que se está haciendo, está poniendo en riesgo la soberanía territorial, está afectando el derecho federal de las provincias, está tomando decisiones el Instituto Nacional, que no tiene atribuciones. Nosotros hemos denunciado con el senador Cornejo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y también una figura que hay que empezar a instalar en el debate jurídico de la Argentina, que es la de la traición a la patria, porque han cedido tierras que están en la frontera con Chile y que son de riqueza extraordinaria en términos de los recursos naturales que están allí. Hay petróleo, hay recursos mineros que no se están explotando en Mendoza.

Este debate tiene que cobrar un voltaje nacional independientemente del proceso electoral, porque no es nuevo. De repente Mendoza descubre que había mapuches en el territorio mendocino cuando el pueblo originario eran los huarpes y los pehuenches. Es como la Patagonia, el pueblo originario de los tehuelches, el mapuche es invasor de Chile, viene de la Patagonia chilena, de la Araucanía.

- ¿Cuál es la solución que usted ve para este conflicto? Teniendo en cuenta que las personas que reclaman son ciudadanos mendocinos...

- Pero no son pueblo originario. No cumplen con el requisito constitucional del pueblo. Son ciudadanos individuales que tienen que tener el mismo trato que vos y que yo. Por lo tanto, hay que aplicarle la ley como a cualquier otro ciudadano. La Constitución nueva del 94 establece un trato diferenciado para los pueblos originarios indígenas que viven en el lugar, no que vivieron hace 500 años o 200 o 100 y ellos tienen derecho a reclamar esa tierra como posesión y como propiedad, y es una tierra de carácter comunitaria. Significa que no puede ser de un particular o de una persona determinada. Hay que terminar con este tema del invento de pseudo comunidades o pueblos mapuches a lo largo y a lo ancho del país, cuando en realidad no son originarios de Mendoza.



- Días atrás ratificó su intención de ser precandidato a la presidencia por Juntos por el Cambio. ¿Está decidido a competir una PASO?

- Estoy decidido a competir en una PASO. Trato de consolidar con mi propuesta un liderazgo de contenidos, de ideas, de una visión del país basada en mi larga experiencia en lo público, en mi trayectoria política, en que sé para dónde sale la Argentina. Que he dado debates importantes en el país en este tiempo en contra de la cuarentena estúpida e interminable que tuvimos los argentinos cuando nadie hablaba. Yo estuve totalmente en contra de esa cuarentena que fundió a miles de empresas de comercios y lesionó relaciones humanas familiares. Estuve en contra y estoy en contra de los movimientos sociales que hacen pobrísimo y usan la plata de los argentinos para enriquecerse y también para repartirla libremente. Mientras la gente que trabaja tiene graves dificultades para llegar a fin de mes. Estoy en contra de mantener empresa pública que pierden 5 mil millones de dólares. Televisión Pública Argentina, AySA, Aerolíneas Argentinas, Núcleo Eléctrica perdieron 5 mil millones de dólares. Hay que modernizar la rama del trabajo. No puede seguir manteniendo una legislación vetusta de la década del 70. Hay que fortalecer la lucha contra el narcotráfico con una agencia federal, con los mejores cuadros de Prefectura, Gendarmería, Policía, Justicia Federal, exclusiva para narcos y cárceles federales de máxima seguridad en el sur del país.



- ¿Estas posturas o visiones son compartidas por todos los integrantes de Juntos por el Cambio?

- Son mis ideas. Hay algunos que coinciden y otros no, pero eso se conjuga en el marco del debate y en el marco de la discusión de las precandidaturas.



- ¿No hay un riesgo de ruptura en Juntos por el Cambio?

- No. Hay una voluntad común de mantener la unidad. Yo veo riesgos acá en Mendoza, por ejemplo. Porque Cambia Mendoza, que es el equivalente a Juntos por el Cambio debería dirimir en el proceso de la primaria con el elemento de calidad institucional, que es la boleta única de papel, la cuestión de los liderazgos. A mí me parece también muy complicado que el referente del PRO esté planteando o analizando caminos divergentes cuando debería estar participando en el debate dentro de la coalición.



- ¿Qué le parece la postura que está tomando De Marchi?

- Para mí está equivocado. Yo lo he dicho en otras oportunidades y además es público mi apoyo al actual senador Alfredo Cornejo. Creo que es una figura muy importante. Ha sido una figura muy importante en este tiempo de la coalición Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y creo que el gobierno mendocino que es una coalición que ha dado participación al PRO en cargos legislativos y también de gobierno, tiene un liderazgo en el radicalismo y en la continuidad de gobiernos que empezaron con Cornejo, continuaron con Suarez, que tienen derecho a defenderlo de manera prioritaria.

Alfredo Cornejo es una figura con alto nivel de consenso, de respeto y de consideración por la mayoría de los líderes de Junta de Cambio. Seguramente desde la Gobernación de Mendoza también va a incidir en el caso de que ganemos.

- ¿Por qué cree que puede ganar Juntos por el Cambio las elecciones este año?

- Creo que es probable en función de que este gobierno está viviendo una etapa de fin de ciclo, con ideas viejas, intervencionistas, con ideas económicas retrógradas, un modelo casi de proto chavismo comunista, con algo de catolicismo, con planes. Me parece que es muy malo. La religión católica es fundamental para la Argentina y el rol de la Iglesia tiene que ser el plano espiritual. Cuando se meten a opinar en el terreno de la política y la economía creo que tergiversan también el rol que tiene que tener la Iglesia Católica como ámbito fundamental para los argentinos. Yo soy católico, pero también he debatido con sectores de la Iglesia que a veces son más papistas que el Papa, con visiones que son totalmente perjudiciales para el destino argentino cuando hablan de que mejor que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre, que la pobreza da una bondad por encima de los que hacen plata y los capitalistas.



- ¿Piensa que Mauricio Macri va a volver a ser precandidato presidente?

- Estamos frente a definiciones muy próximas. Mauricio Macri está en Italia ahora está volviendo para fin de mes. Y creo también que nos empieza a apretar el calendario del calendario electoral. En junio hay que presentar la Alianza a nivel nacional y a mediados de junio los candidatos para la primaria.



- ¿La postulación de Macri condiciona su precandidatura?

- La postulación de Macri, de Mauricio Macri, que es el hombre de mayor poder de la coalición opositora, reconfigura todo Juntos por el Cambio, no solamente mi candidatura. Si Macri decide correrse de la elección, por supuesto que hay que participar para darle masa crítica y para evitar que muchos sectores del peronismo nacional que no son kirchneristas, vuelvan a reincidir en un error, que es volver a acompañar esta fantasía de la avenida del medio. Después de haber tenido la oportunidad de ser candidato a presidente y después de haber tenido un silencio bastante significativo, ahora reaparecen (Juan) Schiaretti y (Juan Manuel) Urtubey con la avenida del medio y toda esta pavada que indudablemente lo único que hace es impactar negativamente para que la Argentina tenga un cambio electoral importante con la única coalición opositora que está en condiciones de gobernar el país, que es Juntos por el Cambio.



- Dentro de Juntos por el Cambio, también hay un discurso de apuesta al diálogo y parecido al de esta avenida del medio que quizás materialice un poco más la figura de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo lo analiza usted a ese discurso?

- Yo tengo respeto por todos, no hago descalificaciones personales de ninguna de las figuras con la que convivo, con la que dialogo, con la que me junto en la mesa nacional. Así que no es mi espíritu. Yo no hago política destruyendo al otro, estilo viejo.

Yo coincido que la Argentina necesita construir un diálogo político institucional, que la Argentina es un país trabado, que este gobierno lo único que ha hecho es profundizar el conflicto y la confrontación. Y tal es así que no puede ni siquiera designar una jueza de la Corte. Reemplazo de una vacante o no puede designar el procurador, no puede designar el Defensor del Pueblo. Esto es un país trabado. No hay una mesa para analizar los problemas argentinos, no hay una mesa para analizar la política energética del país y cómo vamos a ser el gran país exportador de energía.



- ¿Pero Juntos por el Cambio no se ha sentido cómodo en el marco de la grieta y ha sacado un rédito político?

- Yo soy un hombre de diálogo político. He estado 25 años en el Congreso. El diálogo es inherente a la política. Ahora, no es un diálogo insustancial, ingenuo o estúpido para no hacer nada. Es un diálogo para construir el destino del país. Esto es lo que hay que lograr. El gobierno que gane tiene que empezar a construir un camino de diálogo para edificar políticas de Estado. O sea que yo no estoy tan lejos del pensamiento del diálogo de Larreta. Lo que sí creo es que frente a la contienda y a la etapa yo considero agonal, que es la lucha por las ideas, hay que tratar de instalar un programa e ideas que son totalmente contrarias a la que desarrolla este Gobierno.



- ¿Se arrepiente de sus declaraciones sobre la ministra de la Mujeres y Géneros?¿Hay una postura en la oposición de ver quien dice lo más políticamente incorrecto?

- No, para nada. Yo vengo sosteniendo cosas disruptivas, pero además tiene que ver con la pregunta que me hizo el periodista, porque a veces los periodistas después se escandalizan, pero son los que motivan la pregunta son los que realizan la pregunta. Me preguntó por qué la ministra de Género no había dicho nada o había dicho algo muy insustancial sobre la muerte del chico Lucio, famoso hecho ocurrido en la provincia de La Pampa. Un hecho aberrante en toda su naturaleza, donde el pibe fue torturado, golpeado, violado sistemáticamente por la madre y su concubina. Una pareja con una determinada identidad sexual que yo no condeno porque además he votado todas las leyes que hacen en la libertad en la Argentina. A mí nadie me puede correr por ese lado.

Yo no tengo ningún problema con la identidad sexual. Yo lo que lo que dije es que el Ministerio de la Mujer había una persona de identidad sexual lesbiana que no dijo nada o dijo algo totalmente vago respecto a la muerte de Lucio, cuando en realidad debería haber condenado fuertemente, independientemente que las autoras del hecho eran de su misma identidad, debería haber repudiado gravemente el hecho.

No creo que una política de minorías intensas referido a la cuestión de la identidad sexual, tenga que imponerse en la agenda de las mayorías. Este no es un debate únicamente de la Argentina. Esto es un debate que está en Italia, en Estados Unidos, en diversos países.



- ¿Piensa eso solo respecto a este tema?

- Yo respeto a las minorías. Cuando las leyes están y han sido votadas, hay que ejercer los derechos y las libertades que otorga la ley. No hay que hacer política de minoría, porque si no es como volver a tiempos anteriores. Para el caso de las minorías sexuales con identidad sexual distinta y volver a la política del edicto policial cuando tenían que esconderse. Entonces esta política hoy de volver a plantear el tema de la minoría de una manera exorbitante e intensa, implica volver a una política de gueto, cuando en realidad tienen todo derecho para que vivan con libertad. No hay que hacer política de minorías, hay que hacer política de mayorías. Hay que respetar a la minoría, pero hay que ser política, mayoría.



- ¿Considera que Cristina Fernández de Kirchner está proscrita?

- De ninguna manera. Es una construcción de un relato político que tiene que ver con la condena que ha tenido y que, lógicamente, le produce una lesión en la credibilidad. Pero la vicepresidenta tiene todas las posibilidades de ser candidata al cargo que ella quiera y considere porque no hay sentencia firme. Tiene ella todavía la vía de la apelación ante la Cámara de Casación. Puede presentarse a las elecciones, tiene todavía el recurso de casación y el recurso extraordinario ante la Corte. El tiempo estimativo de resolución tres, cuatro o cinco años, en el mejor de los casos.



- ¿Se imagina compitiendo con ella en las próximas elecciones?

- Es probable. Cuando uno analiza algunos números de encuestas vemos que la señora vicepresidente sigue midiendo muy bien en la provincia de Buenos Aires y que en el Frente de Todos es una de las candidatas que más mide. Después,verá si es candidata o no. Creo que el hecho del renunciamiento de ella después de la condena que tuvo en el caso Vialidad, es una reacción de tipo emocional que indudablemente fue negativo para ella. Porque ahora tiene que remontar desde el renunciamiento y estamos viendo cómo La Cámpora y sectores del peronismo, abuelitas de Plaza de Mayo, todo eso está tratando de ver cómo reflota la candidatura.