Omar De Marchi no tendrá candidatos propios, pero el "PRO cornejista" presenta un postulante en Tunuyán

El sector del PRO que lidera Omar De Marchi no presentará candidatos en ninguno de los departamentos que desdoblaron. Pero el "PRO cornejista" sí. Así, solo habrá un precandidato del PRO que va a jugar en las elecciones anticipadas de 7 departamentos mendocinos y será presentado esta tarde por el precandidato a gobernador radical Alfredo Cornejo.

Se trata de Emanuel Méndez, quien aspirará a la intendencia en Tunuyán por un sector del PRO que no responde a Omar De Marchi y que está alineado con la presidenciable Patricia Bullrich y el Frente Cambia Mendoza. Hasta ahora, el resto del partido no llevará precandidatos y aunque tienen tiempo hasta este sábado a la medianoche para llevar listados a la Justicia Electoral, desde el entorno de De Marchi aseguran que no presentará a nadie para competir en esas comunas y además, consideran que Méndez no podrá presentarse como precandidato del PRO porque no tendrá el aval legal partidario.

Como se ha dicho, las eleccciones de San Carlos, Tunuyán, Maipú, San Rafael, Lavalle, La Paz y Santa Rosa serán antes de los comicios provinciales. Las primarias el 30 de abril y el 3 de septiembre, las generales. Hasta este sábado la Justicia da tiempo para que los frentes que se inscribieron para participar, presenten sus listados de postulantes para las PASO (primarias). El PRO firmó que estará dentro de Cambia Mendoza - el frente que comparte con la UCR pero que De Marchi podría dejar en breve y aspirar a la gobernación por afuera de esa alianza- pero no llevará postulantes a las intendencias ni concejales. Se hizo una asamblea partidaria- cuestionada por el sector que se opone al precandidato a gobernador- y se determinó que sólo dos personas pueden avalar a los precandidatos que se presenten por el partido, pero a la vez, políticamente De Marchi decidió no participar en esos 7 departamentos.

Sin embargo esta tarde, el sector del PRO que es opositor a De Marchi hará la presentación de su precandidato en Tunuyán, una comuna gobernada por el PJ. Aunque Cornejo postula al radical Luis Manuel López como candidato a jefe comunal de esa comuna- médico y actual concejal- estará presente en el acto de Mendez, como un gesto para ese grupo que reporta políticamente a Bullrich, con quien tiene un excelente vínculo. A Mendez lo respaldan principalmente dirigentes como la exlegisladora Hebe Casado o la concejal por Ciudad de Mendoza Sol Salinas.

Sin embargo desde el entorno de De Marchi aseguraron que a Méndez no le firmarán el aval desde el PRO para que se presente y por lo tanto, deberá encontrar la manera de ir dentro del Frente Cambia Mendoza. Por otro lado, desde el espacio enfrentado con De Marchi también analizan si se presentarán en San Carlos solos o conformarán el listado que lleva al radical Silvio Pannocchia como precandidato a intendente. Todo estas situaciones deberán respolverse antes de este sábado a la medianoche.

Uno de los principales críticos del lujanino es el senador provincial Pablo Priore quien cuestionó la estrategia de no llevar precandidatos en un tercio de los departamentos "Esto habla de una concentración del PRO en el Gran Mendoza y haber descuidado del armado territorial", sostuvo en diálogo con MDZ.