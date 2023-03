"Dejen de fastidiar": el nuevo round entre Aníbal Fernández y los K

En plena carrera electoral a las presidenciales de este año, la interna dentro del Frente de Todos (FdT) no da respiro. Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, se sumó a la defensa de Alberto Fernández. Previamente, lo había hecho la portavoz Gabriela Cerruti, que cruzó con dureza al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque.

El titular de la cartera de Seguridad aseguró que el Presidente no dará marcha atrás con su candidatura y le pidió a “las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires” que dejen de “fastidiar” al Presidente.

Aníbal Fernández apuntó a los dirigentes del Frente de Todos y "quieren bajar" al Presidente de su candidatura a la reelección.

En diálogo con Radio 10, manifestó: “Comencemos por todos los lugares para poner la pelota en el piso y que varias de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires dentro del FdT dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional. Nada quieren hacer, solo lesionar al Presidente para que eventualmente el Presidente, hastiado de esa canallada cotidiana, decida correrse”.

Y añadió a modo de advertencia: “Que no lo sueñen, eso no va a suceder. Van a tener que ir a una PASO y en la PASO que se presente quien quiera”.

En este sentido, llamó a "olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que realmente llame la atención del electorado”.

Mano dura en Rosario

“El operativo consta de presencia en todos los barrios en Rosario. Nosotros desde el primer día que hablé con el gobernador comenzamos una planificación de tareas que hasta ahora venimos cumpliendo a rajatabla, porque más o menos teníamos todos en claro lo que teníamos que hacer y a dónde estamos yendo. Ese análisis nos fue dando la razón en muchas cosas y trabajar en tal sentido para ir ganando espacio", dijo al ser consultado por el despliegue de fuerzas federales en la capital de Santa Fe.

Y agregó: “Ahora llega una segunda etapa. Había que mandar a este personal. Algunos dicen: ‘Es porque pasó lo de Messi’. No tiene nada que ver con lo de Messi esto. Si coincide, coincide. Yo no puedo estar definiendo las decisiones políticas por un gesto de tal o cual manera. Si otros lo hacen, que lo hagan. Yo no hago eso”.