Las mejores imágenes de la Asamblea Legislativa en el Congreso

El presidente Alberto Fernández reclamó a la Justicia que esclarezca el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien consideró una "perseguida", al encabezar la apertura del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa.

En el inicio de su discurso, el jefe de Estado resaltó los 40 años de democracia y dijo que en ese marco fue grave "el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner".

"Vuelvo a exigir a la Justicia que profundice la investigación y actúe con la misma premura con la que archiva causas", agregó.

"Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos", agregó Fernández, a escasos metros de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En tanto, rechazó las críticas de quienes lo tildaron de "moderado", y sostuvo: “Fui yo el que estuvo al lado de Lula (Da Silva) cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo repúblicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”.

"No tuve otro propósito que servir a mi pueblo, nadie podrá atribuirme ningún hecho por el cual me haya enriquecido", enfatizó Fernández, que también reconoció "errores" durante estos más de tres años de gestión.

Al hablar de economía, el Presidente aseguró que ni él ni su ministro de Economía, Sergio Massa, necesitan al Fondo Monetario Internacional (FMI) "para saber que hay que lograr el equilibrio fiscal".

"No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones.

Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento", señaló.