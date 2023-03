Ecos del discurso de Alberto Fernández: el radicalismo lapidó al presidente

El presidente Alberto Fernández encabezó la apertura del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso en el que cuestionó la "persecución" de la vicepresidenta Cristina Kirchner y lanzó duras críticas al Poder Judicial. Desde el arco opositor, diputados radicales cuestionaron con dureza su discurso argumentando que “detonó las instituciones” y demostró que “está desconectado de la realidad”.

El jefe del bloque, Mario Negri, afirmó: “El Presidente detonó las instituciones. Esto hay que leerlo observando la relación traumática que tiene con Cristina Kirchner. Los ataques a la Corte Suprema buscan satisfacer a la Vicepresidenta, que evidentemente jamás se da por satisfecha. El plan es la impunidad”.

Soledad Carrizo consideró: “Un Presidente que reemplazó sus enemigos: de la lucha contra la inflación a la lucha contra el Poder Judicial y la oposición. Mientras, el dólar escala, los jubilados cobran la mínima y las necesidades de millones de argentinos, bien gracias”.

Para Ximena García, “Alberto Fernández se destacó por su discurso cargado de final de época. Se terminó una etapa nefasta para nuestro país. Sin dudas será el peor presidente y gobierno de la historia argentina”.

Fabio Quetglas destacó que “lo bueno del discurso del presidente hoy en la Asamblea Legislativa es que pudimos confirmar que "volvió la ficción"”. Y agregó: “Creo que uso una sola vez la palabra "inflación", y ni un atisbo de cómo salir de este espiral. Alberto está desenchufado de la realidad”.

Jimena Latorre expresó: “Ya abandonaron a los argentinos y ahora van abandonando el barco, Sergio Massa sentado lejos de la foto, Máximo Kirchner no vino y los gobernadores peronistas tampoco”.

Juan Martín destacó: “Última apertura de sesiones y el presidente sigue describiendo un país totalmente alejado de la realidad. El relato de la Argentina del crecimiento y el desarrollo productivo choca de frente con la recesión incipiente y la inflación descontrolada”.

Miguel Bazze sostuvo: “El presidente pretende tergiversar la realidad de manera escandalosa, anunciando logros económicos que no son ciertos. Es grave que el gobierno no comprenda la situación económica que atraviesa el país y la gente. Está claro que no van a resolver nada, para ellos está todo bien”.

Ricardo Buryaile afirmó: “La economía viene de 4 meses consecutivos en caída, cerró en el 2022 por debajo (-1,2%) del 2021. Cae la economía, se encamina a una recesión y sube la inflación. El Gobierno debería mostrar un plan y dejar de repetir que crecemos”.

Marcos Carasso expresó: “Más de lo mismo. El último discurso de Alberto Fernández es un calco de su gestión: plagado de mentiras, incoherencias y aprietes a la justicia y medios de comunicación. Es preocupante que tenga una visión tan alejada de la realidad. Por suerte es su último discurso. En diciembre se van”.

Miguel Nanni subrayó: “Que triste que el presidente @alferdez gaste el tiempo de los argentinos con un "realismo mágico" transformando la Asamblea Legislativa en una puesta en escena”.

Roxana Reyes dijo: “Un presidente desconectado de la realidad, haciendo ficción y faltando el respeto a todos los argentinos que sufren. Hizo una puesta en escena hablando de un país que no existe. Debería pedir perdón”.

Pedro Galimberti afirmó: “En el discurso de apertura de sesiones, Alberto Fernández le habla a los suyos, al nicho k. Más que un presidente de la Nación se asemeja a un precandidato tribunero, que busca congraciarse con sus acólitos y con la Vicepresidenta”.

Gabriela Lena subrayó: “La desconexión del presidente con la realidad es mayúscula. Está describiendo un país que no existe. Nada dice de la inflación, las subas de precios, las dificultades de las empresas para poder trabajar”.

Fernando Carbajal dijo: "Un discursito incoherente y contradictorio. Defensa de la corrupción y ataque a la justicia por ponerle frenos al Poder. El último acto de una gestión patética”.