Alfredo Cornejo liquidó a Alberto Fernández tras su discurso en el Congreso

El senador nacional Alfredo Cornejo se refirió al reciente discurso brindado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. "No habló de ningún tema de interés de la ciudadanía y dedicó la mitad del discurso a agraviar e insultar", sostuvo el precandidato a gobernador. Otros legisladores mendocinos radicales se unieron a las críticas, principalmente por las expresiones del jefe de Estado sobre su gestión, la economía argentina y Cristina Fernández de Kirchner, a quien defendió a capa y espada.

"No es posible tener un diálogo franco con un presidente que miente descaradamente. Esto fue una pérdida de tiempo de dos horas. No habló de ningún tema de interés de la ciudadanía y dedicó la mitad del discurso a agraviar e insultar. Lamentable, como su gobierno", aseveró Cornejo a través de su cuenta de Twitter.

Quien también mostró su descontento fue la senadora nacional Mariana Juri, que dijo en sus redes sociales: "'Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar', escribió Bertrand Russell. Lamentablemente @alferdez hoy quemó todos los puentes que permitirían resolver los verdaderos problemas que tenemos los argentinos".

"Con más del 40% de pobreza y 300% de inflación, el presidente utilizó la #AsambleaLegislativa para defender las causas judiciales de la vicepresidenta. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que un nuevo gobierno esté al servicio de los y las argentinas", comentó.

Jimena Latorre, diputada nacional mendocina e integrante de la Unión Cívica Radical (UCR) se sumó y señaló: "Su último discurso, el último año y ojalá el último gobierno peronista y kirchnerista de la Argentina. Ya abandonaron a los argentinos y ahora van abandonando el barco, @SergioMassa sentado lejos de la foto, @MaximoKirchnier no vino y los gobernadores peronistas tampoco.

Hizo lo propio la diputada nacional Pamela Verasay al sostener que se trató de "un discurso que avasalla el estado de derecho". "Cuánta hipocresía @alferdez pretender que se lo recuerde como la persona 'que le puso el pecho a los problemas que Argentina enfrentó', cuando no logró un plan que solucione la inflación, la pobreza, el desempleo y la inseguridad", completó.

Algunos pasajes del discurso de Alberto Fernández

El presidente sostuvo que a lo largo de estos tres años de mandato escuchó "cómo una y otra vez" criticaban su "moderación", pero advirtió que con esa "moderación" fue "capaz de enfrentar a acreedores privados y ponerle freno a los condicionamientos del FMI".

"Con mi moderación puse el techo a la pandemia y se terminaron de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora no consideraba necesarios", planteó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

También indicó que “el Estado nacional ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores agropecuarios afectados por la sequía” y resaltó que, no obstante esa situación climática, “durante el 2022, fueron récord las exportaciones de cereales”.

El mandatario habló de cuestiones económicas del país y si bien destacó el crecimiento que atraviesa Argentina, también se refirió a temas más espinosos como la inflación.

“Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir”, dijo Fernández.

Como contracara, reconoció que la inflación es un problema estructural que comenzó “décadas atrás” y que el Gobierno trabaja arduamente para resolverla.

En tanto, pidió hoy a la Justicia que “profundice la investigación” del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.

Durante su discurso en la apertura de sesiones, Alberto Fernández manifestó que “hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta” y, en ese contexto, reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”. “Condeno el intento de asesinato a la vicepresidenta”, enfatizó.