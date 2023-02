Desde la OSEP argumentaron las causas de la gran crisis

Rodolfo Suarez presentó un proyecto de ley en la Legislatura para sanear la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que desde hace años cuenta con problemas financieros. La iniciativa apunta a aumentar un punto más las cargas patronales hacia la obra social y la alícuota que se paga por cada afiliado indirecto del grupo familiar. A raíz de esto, surgieron fuertes críticas a la administración de la institución que apuntaron contra la cantidad de empleados o el uso del presupuesto. MDZ Radio dialogó con Carlos Funes, director de la obra social, quien volvió a indicar que hay un déficit presupuestario.

"Desde hace tres años lo vengo diciendo, desde el Ejecutivo estamos trabajando en cómo hacer para que la obra social logre el equilibrio presupuestario primero y financiero después. Lo que ingresa no alcanza para financiar lo que se gasta en la obra social, y esto se viene acumulando. El problema fue que los dos primeros años fueron netamente de pandemia, y los recursos que teníamos los inyectábamos directamente ahí, pero no quería decir que la ecuación cerrara", sostuvo.

En este sentido, aseguró que hoy la obra social tiene un "déficit presupuestario primero, para que luego sea financiero". Funes explicó que obra social se nutre, del aporte de los afiliados y de la contribución de la patronal, que representa un 6% cada uno. A partir de esto es que se arma un presupuesto que termina siendo sometido a votación en la Legislatura. "Hoy eso no alcanza", advirtió.

Según el entrevistado, desde el Gobierno en el año 2021 y 2022, para no cortar con la cadena de pagos y no tener inconvenientes con la industria farmacéutica, ante un presupuesto que no alcanzaba, brindaron un refuerzo. "El problema es que lo está haciendo con los recursos del 80% de los mendocinos que no tienen la obra social, por eso barajamos la posibilidad de aplicar distintos proyectos y este nos pareció lo más justo posible", aseguró.

Ante el cuestionamiento por la gran cantidad de empleados que contiene la institución (3.444 en total, con 3.090 en planta), dijo: "OSEP atiende en un porcentaje a sus afiliados, con efectores propios. En esta gestión estamos generando modelos mixtos. El Hospital del Carmen, hoy solamente tiene 1.100 empleados, con una producción importante, también tenemos un efector grande que es el Fleming. Por otro lado, tenemos el Hospital Obstétrico Virgen de la Misericordia, el centro odontológico, en cada rincón de la provincia hay una sede y una subsede que tiene empleados propios. Esto hace al total, yo creo que podemos seguir achicando".

Finalmente, señaló que este proyecto "es una de las tantas líneas" para mejorar el recurso. "Nosotros venimos trabajando en varias cosas, entre ellas mejorar el convenio de medicamentos que tenemos con la industria, que es donde se va el 39% del presupuesto", cerró.