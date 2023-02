Alfredo Cornejo conservó la calma a la hora de inclinarse entre Gerardo Morales y Patricia Bullrich para la Presidencia

Alfredo Cornejo, senador nacional del radicalismo y recientemente oficializado precandidato a gobernador de Mendoza, se refirió con cautela a una situación particular que podría incomodarlo en un tiempo no muy lejano: a qué candidato apoyarán tanto él como su equipo en las elecciones presidenciales. "La competencia interior tiene que ser cooperativa y no a las trompadas", deslizó en relación al tema.

La particularidad por la cual fue consultado Cornejo es que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y titular a nivel nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), puso primera en los últimos días y comunicó que tiene intenciones de competir en las PASO dentro de Juntos por el Cambio. El jujeño se une a lista de aspirantes de la principal coalición opositora del país, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Elisa Carrió. La situación envuelve a Cornejo en una suerte de dilema, por lo menos públicamente, ya que con Bullrich, presidenta del PRO, sembró una excelente relación y hasta llegó a ser su casi cantado compañero de fórmula. Por otro lado, con Morales, quien lo sucedió al frente de la presidencia de la UCR, no tiene un vínculo aceitado.

Por lo tanto, todo indicaría que deberá elegir entre continuar y pulir su amistad con Bullrich o apegarse a las tradiciones partidarias y optar por la opción meramente radical, representada por Morales.

Patricia Bullrich se mostró en el último tiempo muy cercana a Alfredo Cornejo.

Ante esta inquietud planteada en la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Hotel Aconcagua de la Ciudad de Mendoza -donde se confirmó su precandidatura y se dieron más detalles al respecto-, Cornejo respondió con una comparación que involucra al kirchnerismo: "A los efectos electorales, el Frente de Todos está unido. No tienen coincidencias entre ellos, se insultan por lo bajo y se critican en off con el periodismo, pero están unidos electoralmente. Y lo van a hacer para conservar el poder. Alberto Fernández con Sergio Massa o Massa con Cristina Kirchner, aunque digan que piensan distinto. Y eso de por sí los hace competitivos, con lo cual Juntos por el Cambio no puede cometer ni el más mínimo error, si encima se le agrega que hay una tercera fuerza que viene empujando. Juntos por el Cambio tiene que estar unido a nivel nacional como en lo provincial a los efectos de ese desafío".

"La competencia interior tiene que ser cooperativa y no a las trompadas. De la misma forma que me siento cómodo para competir en la provincia, creo que la actitud de los candidatos a presidentes -Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), Gerardo (Morales) y Lilita Carrió- debe ser cooperativa", siguió.

Gerardo Morales quiere representar al radicalismo en las PASO nacionales. Foto: MDZ.

"Y en ese marco, en nuestro equipo del frente Cambia Mendoza del radicalismo -pero también nuestros aliados-, conversaremos en su momento los apoyos. Hoy nos vamos a concentrar en las 7 elecciones anticipadas en departamentos de Mendoza y luego en la provincial. Cuando sea el momento de la nacional vamos a actuar en equipo, como lo hicimos con esta candidatura (la suya)", cerró.

Horas más tarde, en declaraciones televisivas subrayó que los rumores de fórmula con Bullrich "eran especulaciones" y señaló que "tienen una buena relación".