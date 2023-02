Alfredo Cornejo reveló cuál es su obsesión tras lanzarse como candidato

El senador nacional, Alfredo Cornejo, confirmó este miércoles que aceptará el pedido de Cambia Mendoza y será candidato a gobernador por el oficialismo. Habló por primera vez y admitió que el eje central estará puesto en la Educación y en la influencia en la macroeconomía.

"El sistema educativo mendocino se ordenó en estos años. Hemos identificado, gracias al GEM, a 17 mil chicos que no tenían teléfono y en la pandemia no podían tener clases. Modernizamos el Estado en ese sentido y hay muchos ejemplos. Tenemos que dar un salto de calidad y hay que mantener la organización. Tenemos mejores rendimientos que en otras provincias, pero no son los que necesitamos", indicó Alfredo Cornejo al ser consultado por el ítem aula a lo que respondió "de manera conceptual y no específica".

Y admitió: "Mi obsesión en la educación y vamos a dar un enorme cambio, superior al que venimos haciendo. Somos garantía de hacerlo".

"Vamos a evitar tener una alta deserción en la secundaria, que es lo que destruye al sistema y lo hace ineficiente, más caro y no obtiene resultados. Vamos a atajar a los que quieran dejar la escuela a la salida de la secundaria para que no se vayan. Estamos en mejores condiciones para lo que viene. Vamos a mejorar la capacitación de los docentes en áreas sensibles, no en las que se les ocurre al sindicato, sino en temas relevantes para los niños", agregó el precandidato en su lanzamiento.

"La educación es un compromiso personal que quiero asumir, vamos a atacar con mucha gestión. Así como me metí de lleno en la Seguridad en la última elección y estaba varios días de la semana en el Ministerio (de Seguridad) revisando hasta el 911, en esta próxima gestión voy a estar de lleno en la DGE para mejorar el sistema educativo", remarcó.