Cornejo confirmó que será precandidato a gobernador de Mendoza

Alfredo Cornejo confirmó este miércoles que finalmente acepta la propuesta de Rodolfo Suarez para ser precandidato a gobernador de Mendoza en las elecciones de este año. El actual senador nacional lo anunció en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinos y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser gobernador", publicó Cornejo.

"He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública @rodysuarez. Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinos y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador. #hACe", expresó Cornejo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Lo hago con la vocación de continuar construyendo un nuevo Estado que le permita a los mendocinos vivir cada vez mejor. Lo hago con la determinación de influir en el contexto nacional, que es donde se define buena parte del destino de las provincias. Argentina necesita más del ejemplo de Mendoza. Por eso quiero aportar nuestros valores de orden, austeridad, institucionalidad y, sobre todo, quiero sumar una visión moderna de la gestión de la economía para terminar con el ciclo del fracaso kirchnerista".

Nuestro equipo, tanto en la provincia como en los municipios, viene demostrando que sabe gobernar. Que tiene iniciativa, experiencia y sensibilidad y, por eso, estoy convencido de que somos la mejor opción para continuar enfrentando con seriedad los desafíos que tenemos.

En su extenso mensaje no se olvidó de pegarle al Gobierno nacional: "Lo hemos demostrado en la transición al orden después del desastre que dejó el PJ en la provincia. También con Rodolfo, que le ha tocado gobernar en un contexto muy adverso, agravado por la incapacidad de un Gobierno Nacional que, además, desprecia a Mendoza".