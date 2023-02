Tadeo García Zalazar habló de su futuro político y ponderó la candidatura de Alfredo Cornejo

El intendente de Godoy Cruz y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel local, Tadeo García Zalazar, se refirió este último martes al regreso a suelo mendocino por parte de Alfredo Cornejo, quien competirá por un segundo mandato al frente de la provincia. En tanto, aseguró no esperar "ningún ofrecimiento" para conformar una eventual fórmula o, en su defecto, tener un rol específico en un equipo de gestión.

El jefe comunal godoicruceño asistió a la presentación del libro MTD Ideas para una Mendoza Posible, escrito por su par lasherino, Daniel Orozco. Allí, dijo presente junto a numerosos dirigentes radicales que se acercaron al Cine Tadicor. De todas formas, las miradas estuvieron mayoritariamente puestas en Cornejo con el fin de tener precisiones y saber si su postulación iba a ser confirmada con sus propias palabras, para así despejar dudas. En ese sentido, el senador nacional y mandatario provincial entre 2015 y 2019 deslizó sutilmente: "Es probable que lo conteste favorablemente, pero no hoy día. Si el equipo me lo pide, voy a estar". Además, anunció que este miércoles dará una conferencia de prensa en la que -si todo sale según lo esperado- dará el visto bueno final.

García Zalazar, parecía ser el "heredero natural" de Cornejo en el caso de que las metas a nivel nacional del senador se concretasen. Pero, ante la vuelta de su mentor a la provincia, el futuro del intendente de Godoy Cruz -que no puede ser reelecto- es incierto. Incluso, en el último tiempo llegó a sonar como posible candidato a vice, puesto que al día de hoy se encuentra vacante y que Daniel Orozco anhela conseguir. Por ello, Tadeo señaló ante la prensa: "No espero ningún ofrecimiento. Tengo mandato hasta finales de diciembre en el municipio y en el partido. Vamos a estar colaborando para que en todos los municipios que no gobierna el radicalismo se puede tener un buen desempeño electoral y donde gobierne Cambia Mendoza haya renovación de mandato (...) Por ahora estoy concentrado en terminar la gestión".

"Para la elección de fórmula provincial vamos a tener varios meses. El plazo vence en abril y recién ahora tenemos la presentación de frente. En aquellos municipios que adelantan elecciones es en marzo. Seguramente van a pasar muchas acciones política y consideraciones que tienen que ver con la alianza que integramos", comentó.

Lo importante es el equipo con proyección que siga haciendo por #Mendoza uD83DuDCAA Acompañé a @mdanielorozco y @alfredocornejo en la presentación de MTD e Ideas para una Mendoza Posible uD83DuDC4F Felicitaciones pic.twitter.com/Zd7FwC4O8o — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) February 8, 2023

Sobre la candidatura de Cornejo sostuvo que "hay un amplio consenso tanto en el partido radical como en el frente Cambia Mendoza y en estos días va a ser él quien anuncie la decision final".

En lo que respecta al año electoral, esgrimió: "Estamos trabajando en la construcción de un equipo y de propuestas para renovar el compromiso con la ciudadanía en lo que va a ser un año bastante intenso con muchas elecciones. Lo que hay hoy es una etapa de definiciones en cuanto a nuestro partido y el frente Cambia Mendoza".

"Es un año intenso en donde va a haber una suerte de plebiscito en los municipios y en la provincia para que, si la gente considera que estos equipos han funcionado bien y generar nuevas propuestas para o que viene", cerró.