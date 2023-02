Con cautela, Alfredo Cornejo habló por primera vez de su candidatura a gobernador

Con el operativo clamor ya iniciado para que Alfredo Cornejo regrese a la provincia y compita por un segundo mandato en las elecciones para obtener la gobernación, el senador nacional rompió el silencio y se refirió por primera vez a la postulación impulsada desde las filas radicales, aunque optó no hacer un anuncio con bombos y platillos.

"Es probable que lo conteste favorablemente, pero no hoy día", deslizó Cornejo al asistir al Cine Tadicor y participar de la presentación del libro MTD Ideas para una Mendoza Posible, escrito por el intendente de Las Heras, Daniel Orozco. También subrayó: "No necesito un proyecto personal. Soy parte de un equipo. Y si ese equipo me lo pide, voy a estar".

En tanto, indicó que este miércoles brindará más detalles al respecto en una conferencia de prensa. Allí, se espera que deje oficializada su candidatura.

"Daniel dijo desde un primer momento que pretendía ser gobernador, pero que si era yo me iba a apoyar. He tenido charlas con él y le he dicho que está haciendo propuestas no sólo el gobernador, sino un montón de gente. Es probable que lo conteste favorablemente, pero no hoy día", fueron las palabras de Cornejo.

Cornejo y Orozco durante la presentación. Foto: Prensa Las Heras.

"No necesito un proyecto personal. Soy parte de un equipo. Y si ese equipo me lo pide, voy a estar. A Daniel lo siento como un parte insoluble de ese equipo. Tanto como a Rodolfo (Suarez), Tadeo (García Zalazar), Ulpiano (Suarez), Raúl Rufeil, Gustavo Soto, etc. También los partidos que integran Cambia Mendoza", acotó.

Noticia en desarrollo...