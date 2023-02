"Ojalá que no": el deseo de Cornejo para que De Marchi no deje Cambia Mendoza

Ya oficializado como precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo trazó algunas de las líneas que tendrá la campaña y un eventual segundo mandato. Pero también opinó sobre la tensión interna que tiene Cambia Mendoza como instrumento electoral. En ese sentido, expresó como deseo que Omar De Marchi no deje el frente y compita por adentro en las primarias.

"Ojalá que no", dijo ante la pregunta sobre qué piensa sobre la posibilidad de ruptura del frente por parte de Omar De Marchi. "Ojalá que no, porque llevamos 7 años juntos, con logros, con errores también. Hubo progresos institucionales como la ficha limpia, la boleta única", dijo.

En el mismo sentido, sugirió nuevamente que De Marchi tiene la posibilidad de competir en las PASO, como lo hará Luis Petri. "Hay una posibilidad de competir adentro. Las aspiraciones personales legítimas se pueden dirimir en las PASO y sería muy beneficiosa que ocurriera", dijo.

De Marchi está a punto de dejar Cambia Mendoza.

Antes, sin nombrar al líder del Pro, dijo que muchos se beneficiaron de Cambia Mendoza para crecer personalmente y que el frente debe mantenerse. "Tenemos un partido que tiene un peso superior en Cambia Mendoza, pero creemos que fue un acierto haber construido esta herramienta política y electoral. Esa herramienta le ha servido a los dirigentes, a muchos de nosotros, pero cambia Mendoza es una herramienta para más del 50% que cree que hay que decirle no a muchas cosas. Es un voto en positivo por lo que hicimos, pero también en negativo por lo que no quieren que vuelva. No queremos más populismo y kirchnerismo en el paísinfluyendo sobre la provincia", aseguró.

El Frente se puso como fecha límite para que los partidos adhieran el 15 de febrero. Ese mismo plazo tienen los líderes nacionales del Pro y De Marchi para definir qué hacen: si mantienen al partido dentro de Cambia Mendoza y si el diputado nacional también se queda o va por fuera; como o sin el sello partidario.