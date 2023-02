Las condiciones del cristinismo para ir a la mesa política de Alberto Fernández

La mesa será el 16 y en la histórica sede del PJ de la calle Matheu 130. Alberto Fernández quiere sentarse a discutir qué candidatos van a pelear por qué puestos en qué distritos. El cristinismo plantea que quieren dejar en claro qué política públicas hay que aplicar este año en la gestión para no perder las elecciones en Buenos Aires, dado que Cristina Fernández de Kirchner ya avisó que el país está perdido. Sergio Massa en privado aclara que no va a ser, pero en público es fiel a la ambigüedad que lo trajo hasta el ministerio de Economía.

"La accionista mayoritaria es Cristina, no hace falta que vaya, pero va a estar presente lo que piensa", dicen a MDZ cerca de la vice presidente. Alberto directamente empezó el raid nacional de inauguraciones y ya dejó en claro cuál es el discurso: todo es culpa de los cuatro años de macrismo, la guerra de Ucrania y la pandemia. No hay más nada.

Alberto Fernández cree que hay espacio para el diálogo y que lo que puede generar es dejar en off side a la furia de los cristinistas invitándolos a conversar cuando se sabe lo enojados que están con él. El desaire a Eduardo "Wado" de Pedro y las risas al hablar del tema con la colega Maria O'Donell generaron más bronca en el Instituto Patria, mientras Alberto relajado decía que sabía con quién podía contar para gobernar y que él habla con el presidente a diario.

Máximo Kirchner, Fernando Espinoza, Mario Secco, los hombres que no dudan cuando se habla de Cristina Kirchner, sí estarán en la mesa, que no tendrá el volumen que tendría con Cristina, pero que si logra tener a Sergio Massa y siete gobernadores peronistas que buscan sentar, logrará los tres tercios del Frente de Todos con dos cabezas de las tres que lo lideran. No es poco para un presidente del PJ que a nivel país tiene una imagen negativa de 70% y una gestión con una desaprobación de similares niveles.

Así entonces, el 16 será el momento en que el peronismo vuelva a sentarse a escuchar. Luis Barrionuevo, el histórico gremialista gastronómico, es uno de los sponsors más fuertes de la idea "Wado 2023" y apoya la epopeya del ministro del Interior, que cuenta con el apoyo explícito de Cristina Kirchner. Juan Manzur, que intentó posicionarse para jugar, será probablemente vicegobernador tras su renuncia, que sería antes del 25 de febrero. Daniel Scioli sigue tejiendo mientras ve caer de la fila a cada uno de los aspirantes, así está el tablero.

La mesa política entonces, tendrá embajadores de la mirada de la vicepresidenta, que no le perdona la falta de lealtad que a sus ojos sostiene Alberto Fernández. Por el contrario, Alberto desliza en privado: "Yo que me tengo que aguantar las boludeces que dicen todos, encima soy el que no cumple, este país es delirante", resongó días atrás en privado entre ministros que lo ven de buen talante y con ganas de dar el puntapié a la campaña.