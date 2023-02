Alfredo Cornejo motiva las PASO contra Luis Petri y no descarta a Omar De Marchi

El senador nacional Alfredo Cornejo oficializó, a través de un lanzamiento de campaña llevado adelante este miércoles, su precandidatura a gobernador y explicó los motivos de por qué desea tener un segundo mandato al frente de la provincia. No obstante, no es el único radical o miembro de Cambia Mendoza que desea llegar al sillón de San Martín. El exdiputado nacional Luis Petri continúa armando su campaña y no le escapa a competir en las elecciones PASO por dentro del frente oficialista. En ese sentido, Cornejo se refirió a esa interna que -hasta el momento- los enfrentará en las urnas y manifestó sentirse "cómodo" al respecto. Además, indicó como deseo que Omar De Marchi (PRO) no abandone el frente y que también compita por dentro en las primarias.

"Me siento muy cómodo. Con Luis hemos trabajado muchísimos años juntos. Tenemos leyes en conjunto. Lo apoyé y lo propuse en más de una oportunidad para ser diputado nacional. Creo que es un dirigente muy capaz y que ha tenido un buen desempeño tanto en la Legislatura provincial como en el Parlamento nacional", expresó Cornejo al brindar una conferencia de prensa en el Hotel Aconcagua del microcentro de la Ciudad de Mendoza.

E insistió: "Me siento cómodo si él quiere competir. Creo que enriquecerá a Cambia Mendoza, como con cualquiera que quiera hacerlo al interior del frente, que es una herramienta antipopulista, antikirchnerista, pro sector privado, pro igualdad de oportunidades...Entonces, creemos que esa es la fórmula para dirimir en el marco de un programa ideológica con propuestas y contracultural del kirchnerismo. Nos sentimos cómodos en la competencia de las PASO, como ocurrió en 2019 y en muchos departamentos (...) Elegirá la ciudadanía".

"Hay una posibilidad de competir adentro. Las aspiraciones personales legítimas se pueden dirimir en las PASO y sería muy beneficioso que eso ocurriera", agregó.

Luis Petri competirá en las elecciones para obtener la gobernación. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Sobre Omar De Marchi, con quien mantiene una furiosa disputa en relación a la amenaza del exintendente de Luján de Cuyo de irse de Cambia Mendoza, subrayó sobre una posible ruptura: "Ojalá que no, porque llevamos 7 años juntos, con logros, con errores también. Hubo progresos institucionales como la ficha limpia, la boleta única".

"Creo que, como la tiene Luis (Petri), hay una posibilidad de competir adentro. Las aspiraciones personales legítimas de cualquier dirigente se pueden resolver en las PASO", puntualizó.

Mientras sigue el fuego cruzado entre el PRO y Cambia Mendoza, principalmente la Unión Cívica Radical (UCR), desde el frente electoral establecieron como fecha límite el 15 de febrero para que el demarchismo decida si finalmente romperá o se mantendrá dentro de la estructura creada en 2015. Aunque la fecha legal límite es el 1 marzo, un aspecto con el cual el PRO se escuda.