La discusión por las tierras del sur llegó al Congreso y piden explicaciones al Gobierno

Desde el radicalismo pidieron que el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina, Alejandro Marmoni, vaya al Congreso a dar explicación por el permiso de ocupación con el que se beneficio a las comunidades mapuches en el sur de Mendoza. Son 25 los diputados que firmaron el reclamo que fue presentado por una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una vergüenza la gestión del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina”, argumentó Carla Carrizo al entregar la petición. La misma indica que el organismo "violó la ley 26.160 al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el gobierno provincial".

Según la diputada, lo ocurrido en la provincia no es un caso aislado: “Mendoza no es una excepción, es más bien la regla, porque no es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.

Carrizo además denunció que el instituto ha tenido "incumplimientos reiterados" y sumó: "La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años y ya van 8 informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso, nunca lo hizo en todos estos años”.

El requerimiento, si bien recibió la firma de las diputadas Jimena Latorre, Pamela Verasay, no recibió la lúbrica del resto de los legisladores mendocinos.