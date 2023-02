Daniel Arroyo explicó por qué Sergio Massa tiene que ser candidato a presidente

El diputado nacional Daniel Arroyo estuvo el fin de semana en la provincia de Mendoza y participó de la Fiesta Nacional del Chivo en el departamento de Malargüe. Antes, visitó los estudios de MDZ Radio y se refirió a los cortocircuitos que existen puertas adentro del Frente de Todos. En ese sentido, afirmó que el problema debe dirimirse en unas PASO y dejó claro que su candidato sería el ministro de Economía Sergio Massa.

"Creo que el Frente de Todos debe ir a a un esquema de PASO sin que los candidatos se digan cualquier cosa sino haciendo propuestas. La sociedad mira, se engancha y vota con certeza. Ha que proponer candidatos que vayan en las PASO y que la ciudadanía diga 'es por acá o por allá'", subrayó Daniel Arroyo y se animó a postular a su preferido.

"Yo siempre digo que creo que Sergio Massa es una persona que se ha preparado para la presidencia. Me parece que es un candidato interesante", manifestó y al mismo tiempo aclaró que deben aparecer nuevas candidaturas.

En ese sentido, sostuvo que los chispazos que se ven entre el kirchnerismo, el presidente y otros sectores internos son propios de una coalición con distintas miradas. "El modelo del Frente de Todos es el de una coalición con distintas miradas y probablemente así van a ser las coaliciones que vengan. Hoy todo debate se hace público en un segundo. Antes era a puertas cerradas. Hay que buscar un modelo institucional como el del frente amplio uruguayo. La gente vota a veces más moderados como Tabaré Vázquez y otra más progresistas como Pepe Mujica. Pero hay un mecanismo institucional. Hacia ahí deberíamos ir", aseguró.

Al mismo tiempo admitió que se vienen tiempos en los que será necesario buscar acuerdos para solucionar problemas estructurales como la inflación.

"Hoy en materia social hay tres problemas. Uno es el precio de los alimentos que genera malnutrición, otro el endeudamiento de las familias y el tercero la pobreza con trabajo. La gente con trabajo igual es pobre o no llega a la canasta familiar", manifestó.

"Más allá de programas como Precios Justos hay que hacer un plan antiinflacionario. La inflación es un tema de concentración económica y también de expectativa. El quiosquero del barrio tiene un problema de vender, darse vuelta y poder reponer la mercadería.Por eso remarca. Hay que proponer un plan amplio e integral, que tome la cuestión fiscal, monetaria, cuestión de precios. Llevamos muchos años con inflación alta. Precios justos sirve pero falta un debate profundo", admitió.

"Estamos frente a un modelo agotado. Con lo que estamos haciendo no vamos a transformar la realidad", reconoció. "Yo creo que la política es parte del problema. Se ha convertido en títulos fáciles y extremos. La política en realidad es generar consensos. Hay que salir de los títulos fáciles. Veo a la argentina como un auto a 120 kilómetros que tiene que entrar a boxes para reformarlo", esgrimió Daniel Arroyo.

"La política está yendo a un formato peligrosos de hacer cualquier cosa para hacerse notar. De eso no se puede volver. En el Congreso está todo trabado y no tiene sentido. Está el blanqueo, la ley de alquileres, la creación de universidades", lamentó. "Tenemos que recuperar la relación. Creo que va a primar la racionalidad. Vamos a poder tratar los temas en los que no hay conflicto.Ojalá prime la racionalidad. La Cámara de Diputados debe sesionar. Tenemos que avanzar. La ley de alquileres hay que votarla", finalizó y también destacó la importancia de avanzar con la moratoria previsional.